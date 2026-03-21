Играй с крипто, бъди мутра с жени и учители

Разследване във филм разкрива мрачния свят на "меносферата", която създават инфлуенсъри

Записват видеа с насилие като "дигитален трофей"

“Това е свят, в който любовта е заменена от контрол, а щастието - от статус.”

С тази смразяваща констатация може да се обобщи пътешествието на журналиста Луи Теру в най-тъмните ъгли на съвременната интернет култура. В документалния си филм “Забранената Америка - светът на меносферата”, който се излъчи преди дни по “Нетфликс”, Теру прави дисекция на един механизъм, който превръща несигурността на милиони млади мъже в печеливш бизнес модел.

Използвайки своя характерен стил на “наивен наблюдател”, той успява да влезе под кожата на лидерите на този тренд, за да разкрие как провокативното съдържание се трансформира в радикална идеология. Пътувайки от лъскавите имения на Маями до залите на Марбея, Теру се среща с фигури като най-популярните инфлуенсъри в САЩ - Харисън Съливан и Майрън Гейнс, които са изградили огромни машини за пари върху основите на антифеминизма и т.нар. “традиционни роли”.

Теру показва как тези мъже използват провокативно съдържание, за да привличат млади момчета, чувстващи се изгубени в съвременния свят, и след това им продават курсове за успех или достъп до “затворени общества”. Въпреки че документалният филм на Теру се фокусира върху англосаксонския свят, този тренд вече е

изключително популярен

и в България

През последните години меносферата пусна дълбоки корени в родното дигитално пространство, където местни инфлуенсъри и “коуч по мъжественост” адаптират същата риторика за българската аудитория. В социалните мрежи у нас се наблюдава истински бум на съдържание, което проповядва философията на алфа мъжкаря, гарнирано с местен привкус на балкански стоицизъм и недоверие към западните либерални ценности.

Българските последователи на тренда често припознават в него отговор на икономическата несигурност и кризата на идентичността. В нашите училища и фитнес зали езикът на меносферата вече не е чужд - термините за “пазарна стойност” на жените и борбата срещу работното време от 9 до 17 часа, се превръщат в новата идеология на подрастващите българи.

Причината за този успех у нас е същата, която Теру открива и в Америка: чувството за жертва. На младите български мъже се внушава, че образованието, медиите и законите са “феминизирани” и че традиционната мъжественост е обявена за токсична. Това създава измамно чувство за общност и принадлежност.

Момчетата, които се чувстват самотни или неуспешни в личния си живот, изведнъж откриват “виновник” извън себе си и решение под формата на скъп абонамент за онлайн курс. Този тренд в България

не е просто “мода” за гледане на видеа, а цяла онлайн система,

която комбинира лайфстайл съвети с радикални социални вярвания. От залите за бойни изкуства до коментарните секции под родните подкасти, меносферата диктува нов визуален и поведенчески стил - естетика на “мрачния успех”, където скъпите часовници и агресивната реч са единственото доказателство за мъжество.

“Едно от най-плашещите ми открития е начинът, по който социалните мрежи радикализират младите мъже чрез т.нар. “ехо камери”. Алгоритмите на тикток, ютюб и инстаграм не са програмирани да търсят истината, а да задържат вниманието. Те работят на принципа на спиралата: гледаш видео за фитнес и лицеви опори - алгоритъмът разпознава интереса ти към “мъжки теми” и ти предлага видео за това как да правиш пари (крипто, дропшипинг). Следващото видео вече ти обяснява, че ако нямаш ламборгини, си “бета мъж”, т.е. залухар. Преди да се усетиш, целият ти фийд е залят от мъже с пури, които ти крещят, че жените са манипулативни и че трябва да ги контролираш, за да не бъдеш “роб на матрицата”. Така алгоритъмът се превръща в дигитален затвор, който изолира момчетата от всякаква различна гледна точка, докато не ги убеди, че целият свят е настроен срещу тях", казва Теру.

Този механизъм работи с пълна сила и в България, където меносферата претърпява специфична мутация. Тук алгоритмите често свързват съветите за мъжественост с местни социални проблеми и икономическа несигурност.

В българския контекст трендът се проявява по няколко тревожни начина:

- Локални имитатори - появиха се родни инфлуенсъри и “коуч”, които буквално превеждат фразите на популярния Андрю Тейт или Майрън Гейнс, адаптирайки ги към балканския манталитет. Те използват същите визуални кодове - бързи коли по българските магистрали и агресивно поведение в заведенията.

- Криза в класната стая - през последните две години учители от елитни и професионални гимназии в София, Пловдив и Варна алармират за организирано неуважение към жените преподаватели. Реплики като: “Направи ми сандвич!”, “Ти си жена, мястото ти не е да ме учиш” или подмятания за “пазарната стойност” (от 1 до 10) на съученичките им не са просто шеги, а директен пренос на онлайн риториката в реалния живот.

Момчетата започват да гледат и на учителките си с пренебрежение, отказвайки да приемат авторитет от жена. В крайна сметка ефектът на “мрачния успех” у нас се асоциира с бързи пари и безнаказаност. Алгоритъмът лесно свързва алфа култа към местната чалга естетика и мутренски архетипи, правейки тренда почти неустоим за подрастващите, които търсят посока.

- Случаят “Чеченеца, Емили и Куката” (в контекста на унижението) е подобен. Макар той да има друг фокус, е класически пример за естетиката на меносферата, пречупена през българската реалност. В тези среди се проповядва, че емпатията е слабост, а алфа мъжът трябва да демонстрира сила чрез подчинение на другите. Заснемането на

унизителни клипове с цел трупане на лайкове

е директен продукт на идеологията, че статусът е по-важен от човешкото достойнство.

- Насилието във връзките при българските тийнейджъри. Различни НПО-та (като фондация “Анимус”) отчитат огромен ръст на т.нар. “контролиращо поведение” сред момчета на възраст 15-19 години. Момчетата започват да изискват паролите за социалните мрежи на приятелките си, забраняват им да излизат с определени хора или да се обличат по определен начин. Когато бъдат попитани защо го правят, те често цитират “традиционни ценности” или “мъжко право на контрол” - аргументи, които са ядрото на меносферата. Ако момичето откаже, се стига до ескалация (вербална или физическа агресия), която в техните очи е оправдана защита на мъжката им чест.

Като цяло в България меносферата често се смесва с “ултрас” културата и бойните спортове

Проблемът не е в самите спортове, а в това, че момчетата биват учени онлайн, че насилието е легитимен инструмент за решаване на социални спорове. Често се стига до сбивания пред училища или в паркове, които се записват с телефон. Целта не е просто победа, а “дигитален трофей, който да покаже на алгоритъма и на връстниците, че съответното момче е на върха на йерархията.

“В България има специфичен защитен механизъм - когато се заговори за “токсична мъжественост”, много хора се засягат и го приемат като атака срещу българските традиции. Меносферата умело използва това, маскирайки своята мизогиния (омраза към жените) като “защита на българското семейство”. Така младите момчета вярват, че агресията им е форма на патриотизъм или бунт срещу “модерните либерални глупости”, казва психоложката Лилия Стефанова.

Именно затова и според други психолози агресията в България, породена от меносферата, е тиха и подмолна. Тя започва с промяна в речника, преминава през психологически тормоз над момичета и учителки и често завършва с физически сблъсъци, които обществото погрешно класифицира като просто “момчешки лудории”.

У нас трендът не попада в празно пространство, а се застъпва с вече съществуващи архетипи от 90-те години, което го прави двойно по-опасен за подрастващите:

- Мутация на балканския манталитет: Ако в САЩ и Великобритания меносферата се бори срещу “либералното възпитание”, в България тя се рекламира като завръщане към “истинските български ценности”. Момчетата биват убеждавани, че агресивното поведение, липсата на емпатия и доминацията над жените са част от нашия генетичен код. Това създава поколение, което

вярва, че грубостта е патриотизъм

- Фитнес радикализация: У нас култът към тялото също е изключително силен. Много младежи влизат във фитнес залите не за здраве, а за да изглеждат “като батки”. Наблюдава се тревожен ръст в употребата на забранени субстанции и анаболни стероиди сред 15-16-годишни, които вярват, че без огромни мускули са “бета” мъже. Това води до трайни здравословни проблеми и хормонален дисбаланс, който допълнително засилва агресията.

- Илюзията за бързите пари в бедна среда - България е държава с големи социални неравенства, което прави обещанията за ламборгини и частни самолети изключително ефективни. Момчета от по-бедни семейства или малки градове стават лесна плячка за онлайн измами. Те инвестират парите от баловете си или спестяванията на родителите си в “академии за успех”, които реално са пирамидални структури. Резултатът е тежко разочарование и чувство за провал още преди да са започнали трудовия си път.

- Социална изолация и “онлайн братства”: Поради липсата на достатъчно адекватни мъжки фигури и ментори в реалния живот (бащи, които работят в чужбина или са емоционално дистанцирани),

българските момчета търсят “баща” в екрана на телефона си

Те се затварят в дигитални групи, където се радикализират един друг. Това ги прави неспособни да общуват нормално с връстниците си от противоположния пол, създавайки пропаст от неразбиране, която често завършва с насилие в първите им сериозни връзки.