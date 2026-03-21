Момчетата 2 пъти по-крайни от дядовците си: Съпругата трябва да се подчинява! (Графика)

Парадокс - за 24% от младите мъже жената не трябва да изглежда прекалено независима, но 48% я мислят за по-привлекателна, ако е с успешна кариера, сочат данни от глобално проучване в 29 държави

И момичетата са по-консервативни от възрастните дами

“Жената трябва да се подчинява на мъжа!”

Предполагаше се, че подобно твърдение е останало като блед спомен от времената, в които жената е живяла в сянката на мъжа, а хоризонтът на възможностите ѝ не се е простирал отвъд кухнята. Ново глобално проучване сред над 23 000 души в 29 държави обаче отчита обратната тенденция - младите мъже от поколението Z (родените между 1996-2012) са два пъти по-консервативни от дядовците си бейби бумъри (1946-1964) по отношение на брака, секса и равенството. Динамиката показва, че и при мъжете, и при жените, но по-умерено всяко следващо поколение от бейби бумърите насам добива все по-традиционни нагласи за взаимоотношенията между половете.

Проучването е проведено от агенция “Ипсос” и Глобалния институт за лидерство на жените в бизнес училището към Кралския колеж в Лондон по повод Международния ден на жената за 2026 г.

Данните показват, че 31% от младите мъже са съгласни с твърдението, че съпругата винаги трябва да се подчинява на съпруга си, срещу едва 13% от бейби бумърите.

Двойна е разликата и по въпроса дали мъжът трябва да има последната дума

при важните решения - 33% от младите мъже са съгласни срещу 17% от възрастните. Въпреки че делът на съгласните с тези твърдения жени от поколението Z е по-малък от тези при момчетата, младите момичета също са по-консервативни от възрастните - 18% смятат, че трябва да се подчиняват на съпрузите си срещу 6% от бейби бумърките.

Почти една четвърт (24%) от младите мъже смятат, че жената не трябва да изглежда прекалено независима или самостоятелна. В същото време обаче внушителните 41% твърдят, че жените с успешна кариера са по-привлекателни, срещу само 27% от бейби бумърите и от двата пола по въпроса за професионалния успех. И при въпроса дали жената трябва да изглежда самостоятелна, стойностите при момичетата са по-ниски - 15%, но по-високи от тези при бумърките (9%).

3 пъти повече са младите мъже, според които “истинската жена” никога не трябва да инициира секс - 21% срещу 7% от възрастните и от двата пола. Само 12% от жените от поколението Z са съгласни с твърдението.

Традиционните възгледи на младите мъже се простират и до отношенията в приятелския им кръг, както и този на жените - 31% смятат, че дамите не трябва да казват “Обичам те” на приятелите си. 2 пъти по-малко (16%) пък от бумърите са съгласни с това. Подобни са и нагласите, когато става дума мъжете да казват “Обичам те” на приятелите си - 30% от младите момчета срещу 20% от бумърите от мъжки пол.

Пълен синхрон между мъжете GenZ и бумърите по въпроса за външния вид на жената

- 34% смятат, че младите жени трябва да се стремят да изглеждат привлекателни, дори и да не са естествено красиви. Но осезаемите 43% от момчетата от поколението Z твърдят, че младите мъже трябва да се стремят да бъдат физически издръжливи, дори и да не са едри по природа. Едва 25% от по-възрастните мъже са съгласни с това твърдение. И по този въпрос младите жени заемат по-консервативни позиции от бейби бумърките - 28 срещу 19%.

21% от мъжете от поколението Z вярват, че грижещите се за децата мъже са по-малко мъжествени

от тези, които не го правят. Според 31% от същата възрастова група се създават проблеми, ако мъжът реши да остане вкъщи и да отглежда децата, докато жената работи. В същото време обаче 58% от момчетата от поколението Z са съгласни с твърдението, че мъжете, които поемат задълженията по грижата за децата, са по-привлекателни за жените.

Друго любопитно е, че от поколенията на бумърите, Х и милениалите жените са смятали, че ако получават повече пари от мъжа, ще има проблеми в брака. Едва при GenZ мъжете вземат превес по този въпрос.

Над половината от родените между 1996 и 2012 г. от мъжки пол - 58%, смятат, че насърчаването на равенството на жените е стигнало толкова далеч, че вече се превръща в дискриминация към мъжете.