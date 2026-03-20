Бивш колега влезе в дома на приятел, закла го и опита да му отмъкне 1,7 млн. евро в криптовалута (Обзор)

Къщата в село Богданлия била отключена, съпругата на убития не била в дома им

От МВР и прокуратурата успели да спрат превода на парите

Зловещо убийство след спор за криптовалута на стойност 1,7 млн. евро и влизане през незаключена врата цяла седмица тресяха село Богданлия, община Елин Пелин, преди от МВР и прокуратурата да хванат извършителя.

Спорът за парите бил между бивши колеги, които нямат предишни криминални прояви. Двамата са инженери от IT сферата. Преди години се скарали. Работели в София, но К. В., на 52 години, живеел със семейството си в с. Богданлия, където бягал от градския шум. Съпругата му и децата му не били у дома в нощта срещу 11 март. Тогава К. Я., на 48 години, се появил в къщата на бившия си партньор, влязъл през отворената врата. От записи на камери е установено, че това се е случило в 23,01 ч на 10 март. В часовете до 3,14 ч на 11 март между двамата се разпалил остър конфликт. Я. взел нож и яростно се нахвърлил върху бившия си колега.

Наръгал го в областта на гръдния кош, шията и главата. След това взел компютър и опитал да прехвърли криптовалута на стойност 1,7 млн. евро.

Единият превод бил към него самия, а другият – към съдружник. По разследването, в което са участвали ОДМВР - София, Националната полиция, ГДБОП и ОДМВР - Стара Загора, както и Окръжната прокуратура - София, категорично е доказано, че съдружникът няма общо с плана на К. Я. за убийтвото. Мъжът е съдействал на органите на реда.

Сигналът при разследващите пристига около 12 часа след самото убийство. Подава го съпругата на К. В., която се прибрала около 15,40 часа на 11 март. Потърсила съпруга си на първия етаж на къщата, а след като не го открила, се качила на втория.

Разследващите веднага започнали работа. Включили се няколко служби, тъй като в началото имало няколко заподозрени. Самият опит за превод на криптовалутата обаче бил спрян.

След разпитите на съдружника той отпаднал като заподозрян, но се чакали експертизи, за да може убиецът да не бъде пуснат от съда поради липса на доказателства.

Той бил арестуван вечерта на 19 март в София. По делото са извършени претърсвания на различни адреси и автомобили, разпитани са свидетели, изготвени са съдебномедицинска и ДНК експертизи. Изискани са справки за трафични данни, а записите от видеокамерите, които веднага били иззети, помогнали за разкриването на убийството.

К. Я. е обвинен в убийство с особена жестокост, по начин, особено мъчителен за убития, и с користна цел - кражба на криптовалутата, съобщиха от прокуратурата. При ареста той е запазил мълчание. Въпреки това по делото има доказателства, че двамата мъже завиждали помежду си за парите, с които разполагали.

С постановление на прокурор К. Я. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража”. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 15 до 20 години затвор, доживотен или доживотен затвор без право на замяна.