80 хил. души ще ни броят бюлетините. Знаят ли как - ЦИК тества с 32 въпроса

Така членовете на секционните комисии могат да се самообучават и тренират, иначе минават само партиен курс за един ден и после се чудят кое как беше

Протоколът ще бъде максимално облекчен, 15 евро бонус на човек, ако го попълни без грешки на 19 април

Как ще отчетете бюлетина с тикче за независим кандидат и за преференция?

А ако е с номер на партия и две преференции?

Това са два от общо 32 примера, поместени във въпросника на Централната избирателна комисия. Целта на теста е членовете на секционните комисии за вота на 19 април

да се упражнят още преди изборите

Въпросникът е общодостъпен и е качен на сайта на ЦИК за всеки - и ангажиран с процеса, и просто любопитен.

Представлява картинки с различни положения, при които може да намерите всякакви варианти на (не)правилно попълнена бюлетина - надраскана, с излизащи отметки V или X извън квадратчето, с няколко гласа, изобщо непопълнена...

Изготвен е във вид на тест - за всяко питане има 3 варианта за отговор. Приложени са и няколко реда обосновка кой и защо е верният.

Така ЦИК предлага възможност за самообучение на членовете на секционните избирателни комисии, иначе те минават само еднодневно такова, организирано от партиите, които представляват. А после след всеки вот се оказва, че има множество грешки в протоколите, които водят и до изкривяване на изборните резултати. Един от въпросите в теста на ЦИК

Членовете на СИК наброяват над 80 хиляди. На последните избори през 2024 г. са били точно 81 840: 77 764 души в страната, а останалите - в чужбина. Това не е постоянна изборна администрация, а

непрофесионалисти, които се набират преди всяка кампания

от парламентарните сили, защото комисиите се формират чрез партийни квоти. И именно огромното текучество и смени на представителите на политическите сили в последния ден водят до огромен брой грешки при изготвянето на изборните книжа - дело са на хора, които бегло знаят кое как се прави.

Иначе от години се говори са професионална изборна администрация. Постоянни членове на комисии, които да са минали сериозни обучения и да са показали, че наистина разбират процеса - и при подаването на вота в изборния ден, и при отчитането на гласовете, и в попълването на протоколите. Освен че така изборите ще се провеждат от хора с опит, ще е ясно и кой носи отговорност, ако се открият нередности.

За извънредните на 19 април от ЦИК са предвидили опростяване на протокола, за да е максимално лесен за попълване. Дизайнът му ще е променен така, че да прилича повече на бюлетина. Предвижда се и по-сериозно обучение на членовете. За това се договориха служебната власт и комисията на първата среща, която Андрей Гюров проведе в качеството си на служебен премиер.

Именно протоколът се оказва големият препъникамък в отчитането на изборните резултати. На последните парламентарни избори през 2024 г. шефката на 23-и РИК в София Полина Витанова обяви, че

почти всеки пристигнал протокол е бил сгрешен

Два са основните проблеми - някои комисии се бавят с часове в мъки да попълнят отчета, а други така и не се справят и пристигат в РИК наясно, че носят невярно попълнени данни. И там заедно с хората от районната комисия започват да търсят грешките. Само че чувалите обикновено въобще не се отварят наново, а се работи с числата, които са записани от комисията. И в някои случаи резултатите по-скоро се “натъкмяват”, за да светнат в зелено контролните полета.

След всеки поредни избори има сигнали на хора, които разказват, че са гласували за определен кандидат, а после според протокола не е имало нито един подаден глас за него. Или изобщо липсват преференции, а най-малкото самият кандидат е дал персонален вот за себе си.

Машинното гласуване в оригиналния му вид, когато устройствата отчитаха и резултата, донякъде решаваше този проблем. Спестяваше поне един час в броене на хартии и нямаше вариант за недействителни бюлетини просто защото машината не я приема, докато не се попълни коректно.

Защото точно недействителните бюлетини сериозно объркват членовете на комисиите

- има субективна преценка (а понякога и подозрение към СИК, че се наговаря) дали даден глас да се отчете като действителен, или не, други пък се бъркат как да ги въведат в протокола. И така се стигна до частичното касиране на последните избори от Конституционния съд, с което и “Величие” влезе в парламента.

Допълнителен стимул за членовете на комисиите ще е бонусът, който ще получат за верен протокол. Такъв имаше за първи път на предишните избори през есента на 2024 г. - по 25 лева на човек. Сега ще е по 15 евро. За тови вот и

възнагражденията им са увеличени с по около 45 евро

Сега редовият член ще получава до 186 евро, председателят - 185 евро, а заместникът и секретарят му - по 170 евро.

Методическите указания за изборите за избирателните комисии вече са готови. Тази година те изглеждат по-различно визуално, с повече илюстрации и повече практическа насоченост, за да са по-лесни за разбиране от СИК, увери в петък председателката на централната комисия Камелия Нейкова.