Арина, която преди 14 месеца прати десетки жени в болница с ботокс от Турция, още не е обвинена

Чакат се резултатите от фармакологичната експертиза на препарата

Разпитват пострадали от цялата страна

14 месеца след като прати доста жени в болница след инжекции с ботокс, внесен от Турция и съхраняван в хладилник у дома, рускинята Арина Осипова, известна и като д-р Гуудс, още не е обвинена. Причината - все още чака се експертиза, а и постоянно се появяват нейни клиентки от цялата страна.

Скандалът с Осипова гръмна в края на януари миналата година. Оказа се, че 26-годишната жена е слагала нелегален ботокс от март 2024 г. до 18 януари 2025 г. Сигналът дойде от “Пирогов”, където започнаха да постъпват жени с различни оплаквания. Повечето бяха по-леки случаи, но при четири се наложи продължително лечение. Оказа се, че то струвало девет хиляди лева за всяка от пациентките, а в началото дори нямаше препарат, който да противодейства на ботулиновия токсин.

По това време Осипова не бе в България. Тя рекламирала дейността си в социалните мрежи, където се представяла за д-р Гуудс. Предлагала освен ботокс и различни филъри. Цените били с около 30% по-ниски от тези в реномираните клиники. След като скандалът гръмна, много клиенки започнаха да пишат на Осипова. Тя им отговаряше, че е отишла в чужбина, за да търси антидот.

Прибра се в България на 3 февруари 2025 г., а антидотът, който “Пирогов” търсеше, пристигна на следващия ден. Осипова сама отиде в полицията. Там обясни, че поръчвала препаратите от Турция и дори ги предаде. Тя не бе арестувана, а Софийската районна прокуратура започна досъдебно производство. То е за това, че в условията на продължаващо престъпление е упражнявана професия - на лекар със специалност пластично- възстановителна и естетична хирургия, като е поставян разтвор-съдържащ ботулинов токсин в областта на челото, без да има съответна правоспособност.

Проблемите в разследването, което продължава над 13 месеца, се оказват два. Първият е постоянно появяващите се нови пострадали.

Жени от цялата страна,

видели евтините обяви

на Арина,

се възползвали от тях, а след репоражите по темата започнали да подават сигнали, че са пострадали. Наложило се от Софийската районна прокуратура да изпращат делегации, за да ги разпитват. Макар повечето да не са тежко пострадали, няма как делото да мине без техните показания и без да им се направят съдебномедицински експертизи. Те ще могат да търсят правата си по граждански дела, по които Осипова да им плати обезщетения за претърпени неимуществени вреди.

Другата спънка пред разследването е назначената фармакологична експертиза, която се чака. Тя изследва ботокса, а докато не стане готова, няма как Осипова да бъде подведена под отговорност. Причината е, че трябва да се докаже, че жените са пострадали именно от ботокса.

По разследването Арина може да получи до 3 години затвор. Ако се стигне до обвинение, тежко пострадалите жени могат да предявят финансовите си претенции към нея и по наказателното дело. Съдът обаче може да откаже с мотив, че гражданските искове натоварват хода на делото. В такъв случай те ще искат обезщетения по граждански дела.

Докато експертизите за делото, по което се разследва Осипова, се чакат, друг случай с хиалурон потресе България. Млада жена от Дупница почина, след като си поставила веществото в гърдите. Процедурата е извършена при дупнишкия лекар д-р Борис Дашков. Във фейсбук страницата си той твърди, че манипулацията “не крие абсолютно никакви рискове”.

Жената се е почувствала зле дни след процедурата. Тя постъпила в Александровска болница в София със сепсис. Малко по-късно умира.

Дашков вече ходи на работа. Той не е задържан или обвинен, но не говори пред медии. Случаят се разследва от Софийската градска прокуратура.

За разлика от Осипова, Дашков е лекар. Той обаче е специалист по хирургия. Естетичните процедури се осъществяват от лекари със специалност пластично-възстановителна и естетична медицина и кожни и венерически болести. Други лекари могат да оперират само по спешност.

Самата хиалуронова киселина се използва широко в естетичната медицина най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. Процедурата за уголемяване на гърдите има история. Първоначално се извършва през 2007-2008 г., но след серия нежелани ефекти

употребата ѝ за гърди

е спряна през 2012 г.

По-късно хиалуронът се използва за други части на тялото като седалище, ръце и прасци, но през 2017 г. е официално забранен, обясни пред Нова тв дерматологът д-р Емил Бърдаров.

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове, особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без опит. Разследването срещу д-р Дашков се води за лекарска грешка и не е ясно кога ще приключи. Срещу него има и гражданско дело, което завела жена, пострадала от филъри. (24часа)