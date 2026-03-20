Българските военни от небойната мисия на НАТО в Ир...

Българските военни от небойната мисия на НАТО в Ирак се прибраха

НАТО Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Седемте български военнослужещи, участници в небойната мисия на НАТО в Ирак, се завърнаха в България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Те бяха посрещнати от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

След ескалацията на конфликта в Персийския залив, НАТО временно коригира разполагането на мисията, с цел осигуряване сигурността и безопасността на контингентите и успешно продължаване изпълнението на задачите по съветване и изграждане на въоръжените сили на Ирак и институциите, работещи в сферата на сигурността.

Военнослужещите бяха транспортирани до територията на страната със самолет „Спартан" на Военновъздушните ни сили. Всички са в отлично здраве и кондиция.

НАТО

