Йотова: Още по-актуални са днес посланията на Франкофонията за мир, сигурност, свобода, равноправие

Мир, сигурност, свобода, равноправие, многоцветие, толерантност – тези послания на Франкофонията са по-актуални днес в света, обвит от огнените кълбета на войни. В свят на противопоставяне и отричане на другия, нежелание да го разбереш и приемеш, за да градите заедно общия утрешен ден. Франкофонската общност е силна именно в намирането на съюзници за смели идеи и каузи. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите на концерта, организиран от Министерството на външните работи по повод Международния ден на Франкофонията, съобщиха от прессекретариата на президенството. Националният археологически институт с музей при БАН беше домакин на събитието, в което участваха хорът на 9-a Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин" и Френско-българският хор от София.

В приветствието си Йотова изтъкна, че франкофонската общност е общност на приятелство и споделени ценности и идеи. „Франкофонската общност е силна във възможностите за изява на талантите и за развитието – личностно и кариерно, на младите хора", посочи тя.

Държавният глава благодари на Министерството на външните работи за доброто сътрудничество по въпросите на Франкофонията. „Преди 33 години България беше първата славянска страна, която се присъедини към Международната организация на Франкофонията. И днес продължаваме да развиваме активната българска роля във франкофонското пространство", заяви Йотова. Тя подчерта, че мястото на България е оценено много високо на световните срещи на върха на Франкофонията, на които президентът е представлявала страната ни.