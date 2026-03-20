С условна се разминаха двама румънци, задигнали 4141 евро от пловдивчанин

Прекарали близо 2 месеца зад решетките, след което си признали и сключили споразумение с прокуратурата

Условни присъди договориха румънските граждани Аурелиа-Лиоара Йонеску и Йон Орбу, признали за кражба на немалка сума пари от пловдивчанин. Двамата прекарали близо 2 месеца зад решетките, след което сключили споразумение с прокуратурата и са излезли на свобода.

Кражбата била извършена на 22 януари. Магистратите посочват, че Йонеску и Орбу с ловкост задигнали 4141 евро от мъж. Придвижвали се с опел с люксембургски номера. Арестували ги обаче още на същия ден. 

След като признали вината си, двамата се споразумели за 15 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок. От наказанието ще бъде приспаднато времето, което чужденците са изкарали в ареста. Разноските за превод от и на румънски език - 214,76 евро, остават за държавата и няма да бъдат плащани от подсъдимите. 

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

