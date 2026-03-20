Слави Трифонов: В следващото правителство трябва да бъдем практични

4068
Слави Трифонов КАДЪР: Фейсбук/Слави Т. Трифонов

В следващото правителство трябва да бъдем практични и да разсъждаваме логично, ако „Има такъв народ“ (ИТН) е част от стабилно мнозинство, каза лидерът на ИТН Слави Трифонов по време на откриването на предизборната кампания на партията, предаде БТА. Събитието бе излъчено на живо в ефира на 7/8 TV, на което той отговаря на въпроси от зрители.

Трифонов посочи, че смисълът ИТН да е в политиката са хората. Аз съм привърженик на електронния вот, но на тези избори съм привърженик на гласуването с хартия, защото нямам доверие на това правителство, коментира той. 

Влязохме в коалиция с ГЕРБ по две причини – защото хората искаха редовно правителство и защото мястото на България е в еврозоната, заяви Слави Трифонов. По думите му унищожаването на мафията трябва да бъде акт на цялото общество, а не само на политиците или полицията.

Най-голямата грешка на ИТН е, че първият път не направихме правителство с ГЕРБ. Отношението ми към хората и кадровата ми политика са другите ми големи грешки, каза също Слави Трифонов.

 

