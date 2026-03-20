ЦИК открива поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини

Централната избирателна комисия (ЦИК) открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване за изборите за народни представители, с две обособени позиции. Това се посочва в решение на ЦИК.

Изборният кодекс предвижда изключителни права на „Печатница на Българска народна банка“ АД за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване. Съгласно закона хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на БНБ, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя също от „Печатница на Българска народна банка“.

Спазвайки изискванията на Изборния кодекс, ЦИК е задължена да отправи покана до печатницата за провеждане на преговори и сключване на договори за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване, се посочва в решението.

В решението ЦИК одобрява и технически спецификации и изисквания за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите. Комисията може да определя допълнителни изисквания към хартията за бюлетините, като за доказване на определените изисквания кандидатът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

Общата прогнозна стойност на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите на 19 април 2026 г. е 924 000 евро без ДДС и включва всички разходи за изработването и доставката на бюлетините до местата на доставка.

Целият текст на решението е публикуван тук.

Прогнозният брой на ролките, които ЦИК предвижда да бъдат изработени за хартиените бюлетини на предстоящите избори, е 19 000.