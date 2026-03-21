9 делфина и над 300 птици са открити мъртви на Северното Черноморие

Девет делфина и над 300 средиземноморски буревестници са открити мъртви в района на Северното Черноморие – от Шабленска Тузла до Дуранкулак.

Тази нощ се е прибрал екипът на „Зелени Балкани", който предстои да извърши аутопсия на животните, като резултати се очакват до 10 дни, съобщи бТВ.

По първоначална информация случаят може да се окаже сериозен екологичен инцидент.

„Вчера през целия ден служители на Спасителния център, както и доброволци от Национално-професионална гимназия по ветеринарна медицина и студенти от Ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, имахме сигнали, че има страшно много загинали птици по Северното Черноморие, както и 9 делфина", обясни д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.

На този етап причините за смъртта на животните не са изяснени.

Областният управител Асен Атанасов заедно с представители на институции, които имат отношение, извършиха оглед на място по повод подадения сигнал на тел. 112 за наличие на мъртви птици от вида албатрос в района на община Шабла. Сформираната експертна комисия, в чийто състав влизаха експерти от РИСВ Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район", Регионална здравна инспекция Добрич и Областна дирекция „Безопасност на храните" Добрич посетиха плаж Езерец.По протежение на прибоя по плажа бяха констатирани единични тела на мъртви птици, както и тела на два делфина. По оценка от специалист от РИОСВ се касае за морски бозайници от типа афала. Представителите на БДЧР взеха проби от морската вода, както и от водата на Шабленското езеро. В огледа се включи и екип на „Зелени Балкани", които взеха проби за изследване от телата на двата делфина.

Обсъдени бяха мерките, които ще се предприемат за почистване на плажа. Директорът на ОДБХ Добрич д-р Стилияна Генчева информира, че пробите, които бяха взети на 19 март 2026 г. са отрицателни и не се касае за Инфлуенца по птиците. Набелязани са действията за премахването им от плажната ивица, като кметът на общината Мариян Жечев увери, че има готовност и плажът ще бъде почистен.