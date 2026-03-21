Сарафов е потвърдил cътpyдничecтвo на българската прокуратура c eвpoпeйcĸитe пapтньopи на Консултативния форум в Хага

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов потвърди ангажимента на българската прокуратура за активно сътрудничество с европейските партньори във връзка с актуалната международна обстановка и произтичащите от нея предизвикателства пред правоприлагащите органи, съобщава пресцентърът на прокуратурата. Това е станало по време на проведени двустранни срещи в рамките на 20-ия Консултативен форум в Хага на главните прокурори и директорите на службите за публично обвинение на страните от ЕС, който се проведе в централата на Евроджъст (Eurojust) в Хага, се уточнява в съобщението.

Сред основните теми на събитието са били дискусиите за засилване и подкрепа на съдебното сътрудничество в Европа и в международен план за справяне с все по-сложната и глобализирана престъпна среда, включително с мрежите на организираната престъпност и нововъзникващите хибридни заплахи.

В рамките на форума българският главен прокурор е разговарял с президента на Евроджъст Михаел Шмид, с когото са обсъдили въпроси от взаимен интерес, включително създаването на съвместни екипи за разследване и конкретно сътрудничество по наказателни дела, информират от прокуратурата. Борислав Сарафов е потвърдил ангажимента на българската прокуратура за активно сътрудничество с европейските партньори във връзка с актуалната международна обстановка и произтичащите от нея предизвикателства пред правоприлагащите органи.

И.ф. главен прокурор е разговарял и с унгарския си колега д-р Габор Над и е приел поканата му да посети Будапеща през май т.г. – в отговор на официалната визита в София през ноември 2025 г. на унгарския главен прокурор. По време на срещата двамата са посочили необходимостта от непрекъснато надграждане на взаимодействието между правоохранителните институции в страните членки на ЕС като ключово за ограничаване на трансграничната организирана престъпност, особено в сферата на нелегалната миграция.

Борислав Сарафов се е срещнал и с ръководителя на Международния отдел на Испанската прокуратура Франсиско Хименес Вилярехо, с когото са обсъдили конкретни наказателноправни казуси, свързани с български граждани в Испания. Подчертана е била важната роля на съдебното сътрудничество за справяне с днешната все по-глобална престъпна обстановка, като е подчертано и високото ниво на взаимодействие между българската и испанската прокуратури, включително по съвместни разследвания.

Участниците в Консултативния форум са обсъдили и Регламента за Евроджъст с цел неговото обновяване, съобщиха вчера от прокуратура. Обект на дискусии е и стремежът на агенцията да се утвърди като доверен източник за практически насоки по сложни дела, съдебни инструменти и нововъзникващите видове престъпност, както и предизвикателствата на цифровизацията и изкуствения интелект, пише БТА.

През октомври 2025 г. в София се проведе Четвъртият форум на главните прокурори на Балканските държави, като участниците се обединиха около идеята да се създаде Постоянна балканска прокурорска платформа – с поне две срещи годишно.