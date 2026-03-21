Министър Найденов: Ще се следи всеки един цент къде минава и къде отива

Целта е да се приеме нов бюджет, за да може всички общини да приключат проектите си на 100%. Това заяви пред бТВ Николай Найденов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.

Не е предвидено нито едно плащане до момента, аз съм от 10 дни министър все пак, каза Найденов.

За недостига на пари за общините от 100 млн. евро, Найденов каза, че в момента МРРБ правят анализ на изостаналите общини с 50% от договорите. Първо на тези общини ще им дадем пари, другият филтър, който ще поставим, е за тези общини, които са много напреднали. Тук задължително финализиране на проектите ще стане с колаборация с наличните пари, които са някъде 170 млн., те са гласувани в бюджета от 2025 г., подчерта служебният министър.

Аз работя с прозрачност и работя със сегашната администрация, не съм уволнил нито един човек, уточни Найденов. Ще се следи всеки един цент къде минава и къде отива, добави той.

До края на март ще бъдат разплатени 135 млн. по програмата за саниране, ще се одобрят за приемане още 175 сгради за саниране, съобщи Найденов.

Амбициран съм всички договори в АПИ, цялата информация да качим на уеб карти и да направим таблици, посочи още той.

По отношение на санирането, той коментира, че това е една от успешните програми п Плана за възстановяване и устойчивост, като до края на март 2026 г. ще бъдат разплатени 135 милиона евро, а през юни ще приключи програмата и ще се одобрят още 555 сгради.

Той напомни, че до 4 април е срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, като това може да се случи през сайта на ГРАО или на МРРБ.