17-годишният Димитър от Асеновград има нужда от помощ, откриха тумор в мозъка му

Димитър Владимиров се нуждае от помощ Снимка: ФБ

Необходимото лечение е много скъпо и непосилно за семейството му

Вместо да мисли за училище, приятели и мечти за бъдещето, той се бори с тежко изпитание – доброкачествен тумор на мозъка.

Така започва разказът на администрацията на Професионална Гимназия "Цар Иван Асен ІІ" в Асеновград, където учи 17-годишният Димитър Владимиров. 

Въпреки че туморът е доброкачествен, той е изключително опасен и изисква спешно лечение и операция. За съжаление, необходимото лечение е много скъпо и непосилно за семейството му. Нужни са 21 000 евро. 

В гимназията е поставена кутия и всеки, който желае, може да дари сума. Срокът за събиране на даренията е 26 март.

Светломира Димитрова Владимирова 

BG81STSA93000032036665

