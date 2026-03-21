17-годишният Димитър от Асеновград има нужда от помощ, откриха тумор в мозъка му

Необходимото лечение е много скъпо и непосилно за семейството му

Вместо да мисли за училище, приятели и мечти за бъдещето, той се бори с тежко изпитание – доброкачествен тумор на мозъка.

Така започва разказът на администрацията на Професионална Гимназия "Цар Иван Асен ІІ" в Асеновград, където учи 17-годишният Димитър Владимиров.

Въпреки че туморът е доброкачествен, той е изключително опасен и изисква спешно лечение и операция. За съжаление, необходимото лечение е много скъпо и непосилно за семейството му. Нужни са 21 000 евро.

В гимназията е поставена кутия и всеки, който желае, може да дари сума. Срокът за събиране на даренията е 26 март.

Светломира Димитрова Владимирова

BG81STSA93000032036665