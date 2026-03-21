Имал ли е нощна изява в сграда на МВР след "Панорама" кандидат-депутатът Демерджиев?

Питайте политика, посъветваха "24 часа" от пресцентъра. Неофициално се разбра, че е бил на разпит по сигнал срещу него

Бил ли е в сграда на МВР в петък вечерта след "Панорама" Иван Демерджиев, бивш служебен вътрешен министър на Румен Радев и ключов кандидат-депутат на новата партия "Прогресивна България"?

Действията, маршрутите и изявите му очевидно ще бъдат най-внимателно следени от медии и опоненти през цялата предизборна кампания. От ранна сутрин в събота медии описват негова петъчна визита след 22 часа в сградата на Националната полиция в София.

"Не търсим балансьори, а партньори, с които чрез общи цели да постигнем устойчиво управление на държавата. Не говоря за коалиция, а за общи цели", обясни бившият вътрешен министър пред Бойко Василев стратегията на новата партия на Румен Радев на финала на своята финална телевизионна изява.

Вероятно кандидат-депутатът е бил придружаван в петъчната вечер и от екип на ПИК, който го заснел да се отправя след БНТ и да влиза според сайта след 22 часа с личния си автомобил в сградата на Националната полиция, която се намира в квартал "Младост" в София.

Освен снимка на автомобил, медията не е "уловила" самия Демерджиев. След ПИК, Епицентър и Стандарт също описват маршрута на кандидат-депутата, позовавайки се на този сайт.

"24 часа" зададе въпрос в МВР, където според медията се е провела срещата на Демерджиев - дали е имало такава и кой е бил домакинът.

От пресцентъра на МВР посъветваха да зададем въпроса на политика Демерджиев, което "24 часа" и направи в събота сутрин. До този момент той не отговаря на телефона си.

Неофициално обаче "24 часа" научи, че Демерджиев е бил в сградата на Националната полиция, за да дава сведения по сигнал на Калин Стоянов. В четвъртък депутатът от ДПС и също бивш вътрешен министър каза, а по-късно и подаде сигнал в прокуратурата, че Демерджиев е имал среща с Георги Кандев, главен секретар на МВР. На нея, твърди в сигнала си Стоянов, адвокатът подал списъци със симпатизанти на ДПС за арестуване. Тъй като производствата за нарушаване на политическите права на гражданите са бързи - извършват се действия до 48 часа, Демерджиев е бил призован още в петък. Това е станало по телефона. Той не е бил е София, но е посочил, че ще се яви за сведения. Уговорил се с разследващия екип за 22 часа заради участието си в "Панорама". Затова и Демерджиев е бил толкова късно в Националната полиция.

Малко странно е обяснението, че разследващите са се съобразили с телевизионните предизборни изяви на Демерджиев и вместо в 17 ч са го поканили на разпит в удобния за него час - 22 ч. Официалната позиция на МВР може би ще даде отговор защо това не се е случило през работно време.

Днес в Пловдив е и официалното откриване на кампанията на "Прогресивна България".

48 часа по-рано Калин Стоянов обвини Демерджиев, че чрез аресдтите се цели "да бъдат сплашвани хората и те да не отидат да гласуват''. Според Стоянов МВР не се управлявало от ПП-ДБ, а от господин ''Кой'' и неговите съветници, без да споменава имена, но визирайки вероятно новата партия "Прогресивна България".

Малко по-късно във фейсбук Демерджиев коментира твърденията на своя колега Стоянов така: "Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна – определени "медии", умишлено ги слагам в кавички, защото отдавна са станали партийни органи, пускат провокации. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се "сезира" и подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. За мен правото и справедливостта са над всичко".