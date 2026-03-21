Първият круизен кораб по Дунав за сезон 2026 акостира в Русе

На Понтон 9 на русенския кей днес акостира първият круизен кораб за сезона – APT Ostara, с което бе поставено началото на активния туристически период по река Дунав.

Корабът пристигна със 120 пасажери, предимно от Австралия, както и гости от Нова Зеландия и Великобритания. На борда се намират и 65 души екипаж, които се грижат за комфорта на пътниците. Капитан на плавателния съд е Кристиан Тапой.

Гостите бяха приветствани от заместник-кмета на община Русе Димитър Недев, който отправи поздрав към туристите и им пожела приятно пребиваване в страната. „България е с богата история и култура, които съчетават европейски дух и гостоприемство. Убеден съм, че престоят ви тук ще бъде изпълнен с интересни срещи, красиви гледки и запомнящи се преживявания", заяви Недев.

Той подчерта, че Община Русе продължава да работи последователно за развитието на туристическата инфраструктура и за утвърждаването на града като предпочитана дестинация по Дунавския маршрут. Зам.-кметът пожела на екипа на „Балкантурс" повече възможности за развитие, партньорства и удовлетворение от свършената работа.

В рамките на посещението си заместник-кметът проведе разговор с капитан Кристиан Тапой, който го разведе из кораба и представи условията за пътниците и организацията на круизните пътувания през сезона.

APT Ostara е луксозен петзвезден кораб с капацитет за 145 пасажери, който предлага комфортни условия за пътуване по европейските речни маршрути.

По време на престоя си гостите от „APT Ostara" ще посетят Велико Търново, след което ще продължат пътуването си по дунавския маршрут.

През настоящия сезон се очаква Русе да посрещне близо 550 круизни посещения, като туристическият поток по Дунав традиционно включва гости от различни части на света. Круизните пътувания ще продължат през по-голямата част от годината, като дават възможност на туристите да се запознаят с културното и историческо наследство на града и региона.