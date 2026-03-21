Асен Василев: Първата лъжа за мен е, че съм гей, а аз не съм

Най-сериозната заплаха към него била, че няма да види повече родителите си

Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това. Така отговори Асен Василев на въпрос на Мон Дьо по Нова за лъжите, които са го шокирали.

Четири заплахи бил получил Василев, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Той не обяви от кого я е получил, но заяви: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.

Другата заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. Щели да направят кампания срещу него, която се е случила 2022 г., че е гей. "Направиха я. Не ми пука", каза още той.

В момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва.

Любовната му връзка била 20 години, приключила не заради политиката, а заради решението му да се върне в България и да се отдаде първо на бизнеса, което било 100 часа на седмица, а после на политиката, където било абсолютно жестоко. А най-лесният начин да те уязвят, особено ако влезеш в тежка битка, е през децата и през жената. Според него това е най-лесният начин да стигнат до теб.

Василев заяви, че не се страхувал да обича, но в момента имало нещо по-важно, с което се е захванал и това било да стане България нормална държава. В отговор на въпрос на водещия каза, че се е влюбвал истински два пъти в живота си.

Последно най-щастлив бил на представлението на "Аида" в "Арена ди Верона", което гледал с група приятели.