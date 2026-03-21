Превишения на нормите за нефтопродукти в почвата има на мястото на влаковата катастрофа до село Пясъчево

Значителни превишения на нормите за съдържание на нефтопродукти в почвата са установени на мястото на влаковата катастрофа до симеоновградското село Пясъчево. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково е изготвила и качила на страницата си проект на заповед за прилагане на оздравителни мерки за ликвидиране на екологичните щети.

На 15 август 2025 година около 5:20 часа сутринта влакова композиция с 34 вагона - цистерни с дизелово гориво дерайлира край селото. Осем от цистерните се запалиха, гориво се разля от двете страни на жп линията.

Взетите проби от почвата са показали превишения на максимално допустимата и на интервенционната концентрации на нафта на площ около три декара. Взети са проби и от други терени в близост до мястото на инцидента, но те не са показали отклонения от нормите, пише БТА.

В проекта за заповед се указва жп превозвачът, собственик на товара - ,,Булмаркет Рейл Карго" ЕООД, да предприеме т. нар. "биоремедиация" - третиране на почвата с микроорганизми, които разграждат замърсителите, последвана от биостимулация, биоаугментация и интензификация.