Картина на Майстора на дърворезба получи Илияна Йотова от кмета на Кюстендил

"Благодаря за тази голяма чест и радост да бъда гост на този най-красив празник в началото на пролетта. Обичам този град! Всеки път, когато се връщам, си спомням тази хилядолетна история, древната Пауталия, градът на Майстора, градът на Димитър Пешев. Град, който има минало, но има и бъдеще с толкова много млади и талантливи хора", каза президентът Илияна Йотова в Кюстендил. Тя бе гост на официалния празник на града "Кюстендилска пролет" и бе посрещната от кмета Огнян Атанасов. Той й подари картина на Майстора на дърворезба.

Йотова поздрави момичетата, които участваха в конкурса "Кюстендилска пролет": "Бъдете достойни за своя ум и красота. Вие сте посланици на българската и кюстендилската хубост".

На площада Йотова бе посрещната с традиционния кюстендилски зелник. Момченце й поднесе питка, а тя го попита как се казва и чу "Калоян". "Кой друг от българската история носи това хубаво име", попита го тя, а малчуганът й отговори, че е цар Калоян. "Желая здраве и оптимизъм, нови успехи! Да си пожелаем повече добри новини", каза още Йотова.