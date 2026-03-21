Глобиха Димитър Бербатов за неправилно съхранение на оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че са били предприети незабавни мерки след разпространения в социалните мрежи клип с автомобила на Димитър Бербатов.От видеото е ставало ясно, че до шофьорската седалка е имало пистолет. Именно поради тази причина на футболната легенда е била наложена глоба в максимален размер.

В събота сутринта Бербатов е бил извикан в МВР, за да му бъде връчен акт за неправилно съхранение на личното оръжие.

Ето и цялото съобщение на Кандев, публикувано в социалните мрежи:



"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор - действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си".