Вземат водни проби от Шабленското езеро заради намерените мъртви в района

Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) – Варна е възложила изследване на водни проби от Шабленското езеро във връзка с намерените мъртви птици по крайбрежието на Шабла, съобщиха от дирекцията.

От БДЧР посочват още, че съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна е извършена повторна проверка на 20 март след постъпили сигнали за загинали птици и делфини по крайбрежието в община Шабла. В проверката са участвали и инспектори от Регионалната здравна инспекция – Добрич и експерти от Областната администрация – Добрич.

От страна на БДЧР е възложено изследване на водни проби от района на Шабленското езеро. Резултатите от изследванията ще бъдат оповестени своевременно след получаването им.

По данни на Областната дирекция по безопасност на храните – Добрич пробите, взети за птичи грип, са отрицателни. От сдружение „Зелени Балкани" също са взети проби за изследване на делфините и птиците, пише БТА .

Птиците са от застрашения вид „Средиземноморски буревестник", който е с размерите на гълъб и гнезди основно на малки острови в Гърция и Малта, съобщиха от община Шабла на официалната си страница във Facebook. Видът обитава открито море, а по нашите ширини се среща по време на хранителна миграция. Храни се с дребни риби и следва техните пасажи.