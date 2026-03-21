Радев се появи в Пловдив за 1/2 час, откри кампанията с думите "Няма сила, която да ни пречупи" и си тръгна (Снимки, видео)

Радко Паунов

Румен Радев предупреди, че през следващия месец "ще бъдем хулени и демонизирани". Снимка: Радко Паунов

Тези битки осмислят живота ни, заяви водачът на "Прогресивна България" 

Не повече от половин час продължи присъствието на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев в пловдивската зала "Сила", където откри националната кампания. Веднага след произнасяне на своята реч, той си тръгна. Привържениците му го последваха.

Събитието бе обявено за 11,30 часа, а час по–рано булевард "Васил Априлов" вече бе отцепен още от Медицинския университет. Униформени и патрулки имаше и в прилежащите улици. В това време активисти, изтупани в костюми и прически, прииждаха с коли от цялата страна. Имаше и луксозни возила, които се набиваха на очи.

Половин час преди финала на церемонията, в залата влезе Румен Радев, за да каже словото си и си тръгна. Снимка: Радко Паунов

Бившите президентски съветници на Радев – Пламен Узунов и Николай Копринков, координираха настаняването на прииждащите. На първа линия бяха Гълъб Донев, Иван Демерджиев, генералът от резерва Иван Лалов, спортистите Петър Стойчев, Владимир Николов, Ивет Горанова. Бившият главсек на МВР Петър Тодоров, който е трети в пловдивската листа, бе на третия ред.

Пловдивската зала "Сила", където "Прогресивна България" откри кампанията си. Снимка: Радко Паунов

Откриването започна с изпълнение на певицата Ивана Мирчева, а след нея последваха тенорите Росен Нечев, Емил Павлов и Борис Тасков. Политологът Слави Василев от първия ред се опитваше да дирижира в такт с музиката и да дава знак на публиката кога да ръкопляска.

След музикалните изпълнения започнаха да излизат на сцената представителите на листите по райони.  Докато едните заемаха места отпред, в това време следващите ставаха от столовете, заставаха един зад друг и почти под строй излизаха на трибуната. "Заставайте така, че да ви виждат", насочваха ги девойки.

Водачите на листи Владимир Николов и Петър Стойчев размениха приказки преди откриването на кампанията. Снимка: Радко Паунов

Залата избухна в аплодисменти при споменаването на "най–младата водачка Ивет Горанова". 

Младият кандидат Асен Бабачев от 25 МИР откри, като разказа за себе си как е имал шанс да завърши образование зад граница, след това имал добра работа в европейска банка, но любовта към България не му давала покой. И той се завърнал и сега е претендент за парламента. "Готови сме, можем, ще успеем", рече Бабачев.

Гълъб Донев бе на първа линия. Снимка: Радко Паунов

След него думата бе дадена на Емине Гюлестан от Кърджали. Тя разказа история за гарвани, които се качвали върху орлите и почвали да ги кълват. Но когато орелът разперил криле и стигнал високо в небето, на гарвана не му достигнал въздухът и той паднал сам. "Не губете своя морален компас. Нека да е на хаир", пожела Гюлестан.

Владимир Николов, водач на пловдивската листа, изказа възмущение от "недостойни коментари за шампионите, които са в листите".

"Българските спортисти не са откраднали славата и парите си, както някои политически опоненти. Българските шампиони са доказателство, че България може да бъде номер едно", заяви той.

В 12,30 часа бе обявено, че ще бъде посрещнат вдъхновителят на "Прогресивна България" Румен Радев. Той влезе в залата и тръгна към сцената, спирайки се по пътя за поздрав със симпатизанти.

"Днес всеки от нас води своята битка за децата си, мечтите си и за справедливост. Невинаги успяваме, но тези битки осмислят живота ни", започна Радев. Той обясни, че големи умове и таланти усещали, че все по–трудно можели да реализират идеите си в собствената си родина. Немалко губели имотите си, защото парите им отивали за издръжка на джиповете на корумпетата.

Според него политическата класа успяла да отблъсне българите от урните. Припомни, че преди година отказали на българите да гласуват за въвеждане на еврото. "Олигархията смачка мечтите на смелите предприемачи", каза той.

Иван Демерджиев и Ивет Горанова в зала "Сила". Снимка: Радко Паунов

"Да, българите пътуват свободно из Европа, младежи учат навън, наши предприемачи търгуват. Това са важни предимства, които трябва да съхраним. Но това не може да облекчи обедняването на хората през последния месец", отбеляза Радев.

По думите му най–важната битка в живота била битката за България.

"Нека си върнем държавата, да укрепим демокрацията, да няма бедни в европейска България. Знаем какво искаме и как да го постигнем", завърши той.

След финалните му думи последва изпълнение на песента "Излел Дельо хайдутин".

Слави Василев бе сред най–възторжените. Снимка: Радко Паунов
Макар и да не е в листа, Пламен Узунов е плътно ангажиран с кампанията на "Прогресивна България". Снимка: Радко Паунов
Иван Демерджиев разговаря с Росица Янкулова. Снимка: Радко Паунов
Местните представители на ВМРО Славчо Атанасов, Владимир Кисьов и Стефан Послийски дойдоха като коалиционни партньори. Там бе и доктор Атанас Баташки, бивш общински съветник от БСП. Снимка: Радко Паунов
В улиците към зала "Сила" имаше патрулки и полиция за откриването на кампанията на "Прогресивна България". Снимка: Радко Паунов
Бившият главсек на МВР Петър Тодоров е трети в пловдивската листа. Снимка: Радко Паунов
С джипове прииждаха активисти от цяла България за откриването на кампанията в Пловдив. Снимка: Радко Паунов
Активисти се стекоха от цяла България с автомобили за откриване на кампанията. Снимка: Радко Паунов
В подземния паркинг на зала "Сила" можеха да се видят различни модели автомобили. Снимка: Радко Паунов

