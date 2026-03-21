Започна почистване на чешми в Национален парк "Пирин"

Започна кампания за почистване на чешми в Национален парк „Пирин". Дирекцията на Парка стартира кампанията преди дни, която се провежда за трета поредна година и е посветена на Световния ден на водата - 22 март.

В инициативата днес се включиха служители от паркови участъци „Каменица", „Баюви дупки" и „Вихрен", които почистиха шест чешми. Началото беше поставено с почистване на чешма в местността „Гаджаница" от служители на Парков участък „Безбог", както и с почистване на чешми в местността „Крайни поляни" и до КИП „Пещерата" от служители на Парков участък „Синаница". Дейностите ще продължат до 24 март и ще обхванат различни райони в парка.