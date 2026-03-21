Доброволци с багер спасиха коте, заклещено в тръба

Доброволци спасиха коте, заклещено в тръба до жилищна кооперация в Благоевград. Сигнал за изпадналото в критична ситуация животно е бил подаден до Аварийно-спасителния отряд. На мястото на ул. "Бор" по пътя за парк Ловен дом, веднага се е отзовал шефът на АСО Владимир Филков и установил, че котето е в отводнителна тръба и успял да му пусне храна. Оказало се обаче, че трябва да се изкърти и копае мястото, за да бъде извадено животното.

"Изключително сложна спасителна операция се увенча с успех. След дълги часове работа котката беше извадена жива! С изключителното съдействие на Община Благоевград, граждани и спасители от АСО", благодари Филков.