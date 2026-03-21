МВнР предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в ОАЕ до 27 март

В Обединените арабски емирства пребивава най-голямата българска общност в Близкия изток Снимка: pixabay

Министерството на външните работи (МВнР) предупреждава за неблагоприятни метеорологични условия в Обединените арабски емирства (ОАЕ) до 27 март. Страната ще бъде засегната от неблагоприятни атмосферни явления. Очакват се обилни валежи, гръмотевици и силни пориви на вятъра, като са възможни и градушки, съобщиха от Ситуационния център към МВнР.

Поради влошените метеорологични условия е вероятно да възникнат сериозни затруднения като наводнени пътни артерии и временно затваряне на ключова инфраструктура, което ще се отрази неблагоприятно върху функционирането на транспортния сектор и достъпа до други услуги, информират от МВнР.

От външното ни министерство съветват българските граждани да се придържат към указанията на компетентните местни власти, да следят официалните прогнози за времето, по възможност да избягват пътувания, а при наложителни придвижвания в градски условия - да планират маршрути в близост до закрити пространства. При шофиране при дъжд и намалена видимост - да се проявява повишено внимание, добавят от МВнР.

В Обединените арабски емирства пребивава най-голямата българска общност в Близкия изток – повече от 3000 души, пише БТА. Постоянно расте и броят на българските туристи, като за 2024 година той е над 32 хиляди.

