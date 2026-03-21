Председателят на НС Рая Назарян ще бъде гост на празника на Велико Търново

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще бъде гост на отбелязването на празника на Велико Търново на 22 март, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Рая Назарян ще присъства на света литургия в църквата-музей „Св. 40 мъченици", която ще бъде отслужена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет „Ангелски гласове".

Председателят на парламента ще поднесе цветя на саркофага на цар Калоян и ще се включи в празничното шествие от църквата до сградата на община Велико Търново, където ще се състои ритуал за издигане на знамената. Рая Назарян ще приветства жителите и гостите на града по повод празника.