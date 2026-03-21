МВР: Не отнехме оръжието на Бербатов, защото му е първо, а не второ нарушение

Не отнехме оръжието на Димитър Бербатов, защото му е първо нарушение, а според закона подобна санкция е приложима при повторност. Това казаха от МВР, потвърсени за коментар от "24 часа". Ведомството бе атакувано под публикацията във фейсбук на главния секретар на МВР Георги Кандев. Там хората призоваваха Кандев да вземе оръжието на легендата на българския футбол, но според закона това е невъзможно.

"Настоящото ръководство на МВР работи за това България да бъде в пълния смисъл на дефиницията правова държава - така, както е предвидено в Конституцията. Пред закона всички са равни - както популярните личности, така и всички останали граждани", посочиха от МВР.

"Днес за неправилно съхранение на личното му оръжие (нарушение на чл. 98, ал. 1 на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия) на г-н Димитър Бербатов бе наложено административно наказание глоба в максималния й размер (съгласно 193, ал. 1 от закона).

Принудителна административна мярка "отнемане на оръжието" е предвидена при повторност и не съответства на установенато в случая административно нарушение", допълниха за "24 часа" от МВР.