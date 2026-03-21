За ден спипаха 26 пияни зад волана и 10 с положителни тестове за наркотици

Хванаха 26 пияни и 10 дрогирани зад волана за ден Снимка: МВР

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, 4 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 10, трима са отказалите тестване, съобщи пресцентърът на МВР.
17 435 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18922 водачи и пътници. Съставени са 5104 фиша и 537 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

