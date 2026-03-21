Почина Ефросина Сеизова от "Достойните българи", която дари 40 000 лева за журналистика

Почина Ефросина Сеизова от кампанията "Достойните българи", която дари 40 000 лева за журналистика. Тъжната новина бе съобщена от Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Ето какво пишат оттам:

"Почина скъпата ни г-жа Ефросина Сеизова - наш приятел и спомоществовател, достойна българка, дарила стипендии за изявени студенти от ФЖМК.

До края се вълнуваше от проблемите в обществото и журналистиката, подкрепяше пътя на младите в професията. Ще я помним с любов! Почивай в мир! Благодаря!"

Ефросина Сеизова бе отличена на церемонията "Достойните българи", организирана от "24 часа", през миналата година.

"Церемонията "Достойните българи" е едно от най-красивите събития, на които съм присъствала в целия си живот - каза Сеизова тогава. - Заслужих честта да бъда номинирана, защото дарих 40 000 лева за стипендианти във Факултета по журналистика към Софийския университет в памет на отишлата си без време моя дъщеря Биляна Рачева, която беше журналистка. Връчи им ги журналистът Емил Янев, който е много свързан с моето семейство.

Държах да ги дам тъкмо на Факултета по журналистика, защото всъщност целият ми живот мина под знака на тази професия. Моят баща - Васил Сеизов, в миналото беше известен журналист - редактор във в. "Зора", 7 години кореспондент във Варшава за Балканите на Хърватската телеграфна агенция, носител на много награди.

Аз също мечтаех да бъда журналистка, но след като беше съден от Народния съд, той ме спря: "В режим, в който има диктатура, не можеш да се чувстваш свободен журналист". Затова станах преподавател в Консерваторията.

Покойната ми дъщеря Биляна Рачева обаче наследи професията на дядо си. Беше зам. главен редактор на списанието Тв+, чийто главен редактор беше Емил Янев. Биляна научи много от него, а и той много ѝ помагаше."