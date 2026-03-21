Големи компании идват в Пловдив, ще предлагат стажове на студенти

Посетителите ще имат възможност да подадат автобиографиите си

Водещи компании от различни браншове идват в Пловдив, за да представят своите стажантски програми и свободни позиции, става ясно от съобщение на Регионалното управление по образованието в Пловдив.

Събитието ще се проведе за 14-а поредна година на 8 април в Техническия университет - София, филиал Пловдив.

Предвидено е и провеждане на интервюта със студенти. Посетителите ще имат възможност да се срещнат с работодатели, да се информират за изискванията към кандидатите и да подадат автобиографиите си.

Фирмените щандове ще бъдат разположени в централното фоайе на 4-ти корпус и в сутерена на филиала. Изложението ще се проведе от 10,30 до 16,00 часа, а официалното откриване е насрочено за 10,15.

За участие в събитието е нужна регистрация тук.