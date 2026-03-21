Земеделци от област Добрич отбелязаха 127 години от създаването на организирано движение в България

Земеделци от област Добрич отбелязаха 127 години от създаването на организирано земеделско движение в България с водосвет и поднасяне на венци и цветя пред паметника „110 години Земеделско движение" в село Стожер, община Добричка.

Организатор на поклонението е партия „Никола Петков".

„В село Стожер за пръв път на този ден през 1899 г. се събират земеделци от целия тогавашен Варненски окръг. На това събрание е избран устав на земеделското движение и е определено временно ръководство, което да организира конгрес на земеделците", припомни историята председателят на Добруджанския фермерски съюз и областен председател на партия „Никола Петков" Тодор Моралийски Той отбеляза още, че добруджанци винаги са били най-тясно свързани със земята и са били едни от най-активните участници в движението.

„Това ни задължава да продължим тяхното дело", посочи още Моралийски. Той подчерта и традиционните ценности на земеделците – мир, хляб, свобода и народовластие. Ораторите отбелязаха, че земеделското движение има не само професионален, но и политически характер още от самото си създаване, като защитава частната собственост и инициативата на хората.

„Нашата мисия е да продължим започнатото преди 127 години и да обединим усилията за развитието на земеделието", заяви младият земеделец от Ген. Тошево Иван Костадинов.

Водосвет отслужи отец Илко от храм „Св. Иван Рилски" в село Стожер и пожела благодатна пролет на земеделците на полетата и на нивата на куазата им. Беше припомнено, че паметникът е построен преди 17 години от земеделци.