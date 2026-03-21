Добруджанци се спряха да пътуват по света, не ги изкушават и великденските базари в Румъния

Дестинациите до Египет, Тунис, Мароко, Дубай въобще не са търсени за пътувания и екскурзии в момента, сочи репортерска проверка в туроператорски фирми в Добрич.

„Всички по-екзотични програми до по-далечни страни с прекачване на летищата в Истанбул, Дубай, Абу Даби на практика „пропадат" откъм интерес", добавят оттам.

„Има немалко запитвания за направени по-рано резервации за екскурзии с искане да се откажат от пътуването или да то да бъде отложено. А ако сега някой е решил да пътува, никой не гледа в посока Близкия изток, дори и Турция. Хората са притеснени", казват от туроператорска фирма в Добрич. Определят положението със записвания за почивки и екскурзии като „замръзнало" и предвид информацията за постоянно поскъпващите горива.

„Несигурната ситуация в света се отразява осезателно и пътуванията преди Великден – за посещение на базари и кратки пътувания. Няма интерес и към традиционни дестинации в Европа – Виена, Прага, дори и в Румъния. Отдаваме го на това, че туристите вече са посещавали тези места, искат да видят нещо ново. Те правят сметка и на парите си, правят по-задълбочени проучвания и предпочитат да посетят нови места. Заради сегашната несигурна обстановка, повечето към момента се въздържат", обясняват туроператори, като казват още, че екскурзиите са поскъпнали с около 8 процента, но по-нататъшно увеличение зависи единствено от цената на горивата.