МВР официално: Кандидат-депутатът Демерджиев беше на разпит за 30 минути

Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

МВР официално потвърди за разпита на кандидат-депутата от "Прогресивна България" Иван Демерджиев, бивш служебен вътрешен министър на Румен Радев. Новината бе съобщена тази сутрин от "24 часа" след участието на Демерджиев в "Панорама" по БНТ.  Кандидат-депутатът се е явил в сградата на Националната полиция, която се намира в квартал "Младост" в София. 

Ето какво обявиха официално от МВР: 

"Във връзка с публикации в някои медии относно посещение на кандидата за народен представител Иван Демерджиев вечерта на 20 март в ГДНП, уточняваме:

На 19 март в ГД "Национална полиция" е постъпила прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура. Срокът за приключването й е фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа. След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22.25 часа и я е напуснал в 22.55 часа на 20 март, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция.

Съгласно нормативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители."

Самият Демерджиев също потвърди във фейсбук, че е бил на разпит. 

