Прокуратурата разследва пожар по непредпазливост на ГКПП "Капитан Андреево"

Териториалното отделение в Свиленград към Районната прокуратура в Хасково разследва възникването на пожар по непредпазливост на Граничния контролно-пропускателен пункт(ГКПП) „Капитан Андреево", който стана тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Според информацията изцяло унищожени от огъня са влекач с турска регистрация, прикаченото му ремарке и превозваната стока – 24 527 кг текстил. Нанесени са и щети на съседен автомобил и на стена на гаражно помещение на Агенция „Митници".

По първоначални данни пожарът е възникнал в шофьорската кабина на турския камион, като се проверява версията за неправилно боравене с битов уред.

Водачът на камиона, турски гражданин, е успял да излезе от кабината и е пострадал леко. Той е прегледан на място от медицински екип. Няма други пострадали.

Товарният автомобил е пътувал от Турция за Германия и е изчаквал за проверка на българския граничен пункт.

По случая се извършват огледи и разпити на свидетели, предстои назначаването на експертизи за установяване на точните причини за пожара. Разследването се води от служители на Главна дирекция „Гранична полиция" под ръководството на прокуратурата. Първоначалните действия са координирани от заместник районния прокурор в Хасково Мария Кирилова, която е била на мястото на инцидента, уточняват от прокуратурата.