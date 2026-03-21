ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти са унищожили морски дрон американс...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22516792 www.24chasa.bg

8 месеца условно за водач, помел с БМВ 88-годишна на пешеходна пътека в Асеновград

Ваня Драганова

[email protected]

2680
Катастрофа на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Сред веществените доказателства има кичур коса

32-годишен шофьор, блъснал 88-жодишна жена на пешеходна пътека в Асеновград, призна вината си и договори условна присъда от 8 месеца с изпитателен срок от 3 години. Книжката ще му бъде отнета за 20 месеца.

Инцидентът стана на 2 септември м. г. Жената пресичала по правилата, но водачът не намалил скоростта, приближавайки се до пешеходната пътека, и се стигнало до удар. Пострадалата била откарана в болница, където били установени счупвания на лявата ръка и дясната ключица. Пробите за алкохол и наркотици на мъжа зад волана били отрицателни. Той е роден в Германия, но е български гражданин от турски произход. До момента не е осъждан.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. Сред веществените доказателства има кичур коса, който ще бъде унищожен като вещ без стойност. Колата ще бъде върната на шофьора, а на ранената жена ще бъде разяснена възможността да заведе гражданско дело срещу него. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден