8 месеца условно за водач, помел с БМВ 88-годишна на пешеходна пътека в Асеновград

Сред веществените доказателства има кичур коса

32-годишен шофьор, блъснал 88-жодишна жена на пешеходна пътека в Асеновград, призна вината си и договори условна присъда от 8 месеца с изпитателен срок от 3 години. Книжката ще му бъде отнета за 20 месеца.

Инцидентът стана на 2 септември м. г. Жената пресичала по правилата, но водачът не намалил скоростта, приближавайки се до пешеходната пътека, и се стигнало до удар. Пострадалата била откарана в болница, където били установени счупвания на лявата ръка и дясната ключица. Пробите за алкохол и наркотици на мъжа зад волана били отрицателни. Той е роден в Германия, но е български гражданин от турски произход. До момента не е осъждан.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. Сред веществените доказателства има кичур коса, който ще бъде унищожен като вещ без стойност. Колата ще бъде върната на шофьора, а на ранената жена ще бъде разяснена възможността да заведе гражданско дело срещу него.