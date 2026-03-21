Николай Нанков: МРРБ иска да превърне програмата за общински проекти в предизборно оръжие

"МРРБ явно иска да превърне програмата за общински проекти в предизборно оръжие. Аз нямам друго обяснение за неистините, които се говорят. Другата хипотеза е министърът да е драматично некомпетентен, но едва ли".

Това заяви Николай Нанков от ГЕРБ по повод обвиненията за неразплатени проекти.

"Днес от тв ефира бе внушено, че през 2025 г. имало малко и избирателно разплатени проекти, а от 1 януари 2026 г. кабинетът "Желязков" като видял, че пада - юруш, започнал ударно да подава към ББР заявления за разплащане? - казва той. - Ами нищо неясно няма - за 2025 г. беше разплатен целият бюджет от 750 млн. лева. А за 2026 г. кабинетът "Желязков" и мнозинството в парламента осигурихме в удължителния бюджет 460 млн. евро.

Нещо повече - картите, които МРРБ пуска, не са коректни. В прозрачността няма нищо лошо, стига данните в картите да са верни - и това го знае всеки геодезист. Но когато обявяваш процент на изпълнение община по община, трябва да го съотнесеш към общия й лимит. Иначе изкривяваш картината.

Полезното на тв изявата на министъра бе, че уличи премиера си в лъжа, като призна, че служебната власт няма заслуга за нито едно плащане. Това ние го знаем, но друго си е и министърът ти да го каже. Разбира се, че не е вярно, че те са дошли и плащанията потекли към общините, а всъщност са се занимавали само да правят карти. Че на всичко отгоре - грешни. А ББР в момента плаща на общините по заявките, пуснати при кабинета "Желязков"...

Пиша всичко това не заради политиците или временния министър - тяхната цел явно е да заблудят хората, в предизборна кампания сме. Пиша го за гражданите - не съдете кметовете си, те работят усърдно по общинската програма. И както неколкократно заяви министър Иван Иванов някои са по-активни, други не подават много проекти, трети пък имат проблем с прецизността на подаваните към МРРБ документи. Но отношението към всички е било еднакво при кабинета "Желязков". Много от кметовете не можеха да се оправят с документацията - и от малки, и от големи общини, но администрацията на МРРБ винаги им помагаше да я коригират.

И нещо много важно искам да напомня - общинската програма е за 4 години. По нея са заложени проекти за 9 млрд. лева - за всеки непредубеден човек е ясно, че те няма как да бъдат построени и разплатени за една или две години. МРРБ не плаща автоматично всичко, заявено от всяка община. А само на тези, чиито документи са изрядни. Защото се изразходва публичен ресурс - нужна е изключителна коректност и отговорност.

Тук искам да благодаря за всички обаждания през последните дни на кметове от различни "цветове"- те знаят, че само при нас се работи и сега са притеснени как ще продължи изпълнението на програмата. Разбирам тревогите им, още повече, че догодина наесен има местни избори.

Нормално е да искат да завършат започнатите обекти, за да не стоят градовете им разкопани.

Това, което можем да гарантираме на кметовете е, че ние от ГЕРБ-СДС ще продължим да не ги делим на "наши" и "ваши". Ще им помагаме в трудностите и ще осигуряваме ресурс в бюджета, за да плаща държавата за построеното и надлежно отчетено от общините."