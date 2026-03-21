Ограничения по основни пътища през следващата седмица заради ремонти

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщи за ограничаване на движението по няколко отсечки на основни пътни артерии заради ремонт и полагане на маркировка.

През следващата седмица - от 23 март (понеделник) до 27 март (петък), временно ще се ограничава движението в участъци от АМ „Струма", в област Кюстендил, за гаранционни ремонти по фуги на мостови съоръжения. Дейностите ще се изпълняват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи, предава БТА.

На 23 и 24 март, от 08:00 ч до 17:00 ч, ще се работи при 38-ми км на магистралата в посока Благоевград. Ремонтните дейности ще се извършват в активната и аварийната ленти, които ще бъдат затворени за движение, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 25 март, от 08:00 ч до 17:00 ч, ще се работи при 45-ти км в посока Благоевград. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активна и аварийна лента.

На 26 март, от 08:00 ч до 17:00 ч, ремонтни дейности ще са при 46-ти км на автомагистралата в посока Благоевград. Ще се работи в активната и аварийната ленти, а автомобилите ще преминават по изпреварващата.

На 27 март, от 08:00 ч до 15:00 ч, ще се работи при 46-ти км в посока София. Трафикът ще преминава по изпреварващата лента, като ще е ограничено преминаването в активната и аварийната лента.

От 23 март /понеделник/ ще се ограничи движението в 300-метров участък от път III-707 Стралджа – Воденичане за ремонт на фуги на надлез, който преминава над АМ „Тракия" (при 298-и км). Необходимите дейности ще се изпълняват при 10-и км на третокласния път, като при реализацията им трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Всички превозни средства ще преминават по път III-7007 Стралджа – Зимница - път I-7 Зимница - кръстовище Чарган - път III-7072 Чарган – Недялско - път III-707 Недялско – Воденичане и обратно. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 19 април. Те са възложени на „Автомагистрали" АД по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия".

Шофьорите, преминаващи по път II-82 в отсечката между Самоков и разклона за село Широки дол /от 39-и до 43-и км/ е необходимо да се движат с повишено внимание и съобразена скорост заради ремонт на асфалтовата настилка, строителните дейности се извършват без ограничаване на трафика. В момента дейностите в 4-километровото трасе се извършват поетапно в двете платна за движение, като превозните средства преминават в платното, в което не се работи. Строителните работи се изпълняват през деня, а през нощта се сигнализират с предупредителни пътни знаци за повишаване безопасността на пътуващите.

Ремонтът на участъка е част от планираното обновяване на близо 28 км от второкласния път II-82 София – Самоков. Дейности ще се извършат поетапно в две отсечки. Първата е от Самоков до Долни Пасарел /от 39-и до 62-и км/, а втората - от Кокаляне, през Пасарел до Софийския околовръстен път /от 81-ви до 86-и км/.

В момента се работи в отсечката между Самоков до Долни Пасарел, като се извършва фрезоване на настилката и предстои да започне полагането на нов асфалт по пътното платно. Срокът за изпълнение строителните дейности по цялото трасе е до 30 април т. г. Завършването на ремонта в определения срок е свързано и с провеждането на етап от Колоездачната обиколка на Италия /Giro d'Italia/, част от която ще премине и по път II-82.

През следващата седмица - от 23 до 27 март, от 09:00 ч до 17:00 ч ще се полага маркировка по участък от път III-105 Елешница - Нови Хан (от км 0 до 16-и км). В тази връзка движението на превозните средства ще се осъществява поетапно в една лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите.