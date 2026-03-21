С нестихващи аплодисменти Велико Търново удостои новите почетни граждани

Онкохирургът проф. Свилен Маслянков и Мария Манева, организирала реставрацията на Царевец, издигането на Паметника на Асеневци, ДКС и други знакови сгради и паметници в старата столица, посмъртно са новите почетни граждани на Велико Търново. Те бяха отличени на тържествена церемония в театъра "Константин Кисимов" в навечерието на празника 22 март.

"22 март е повече от градски празник, събитие, носещо славната история на старата ни столица, духът на България и силата на нашата вяра! " - посочи в словото си кметът Даниел Панов. Той припомни, че денят е свързан с победата на Иван Асен II при Клокотница през 1230 г. В знак на победата царят заповядва да бъде построена църквата "Св.40 мъченици", а светите 40 мъченици да бъдат покровители на старата българска столица.

"Той вгражда в църквата колоните на Крум и Омуртаг в знак на приемственост. Велико Търново е първият български град, който има свой празник още от 1879 г. Търновци почитаме историята, но и заслужилите наши съграждани вече 147 г.", подчерта кметът.

И нарече с признателност новите почетни граждани "съвременни будители на историческата и духовна столица", които издигат авторитета и прославят името на Велико Търново.

"За мен е огромна чест и огромно вълнение да приема такава чест. Велико Търново не е една точка в картата на България. Това е едно специално място за мен, тук са моите корени, моето детство, първите ми стъпки. Тук започна моят професионален опит, свързан с подкрепата на първите ми учители, които ми даваха вдъхновение и възможност да вървя напред, да следвам своите цели и да постига това", развълнуван бе именитият лекар проф. Свилен Маслянков. Благодари на всички великотърновци, за високото отличие и обеща, че ще се постарае да докаже и да показва, че е достоен за тази награда. Залата го аплодира бурно и продължително.

Синът на другия носител на почетната титла, посмъртно - Тихомир Манев, посочи, че майка му би била изключително благодарна и развълнувана от тази висока чест. "Тя остави своите сили и цялото си сърце за неговото утвърждаване като културна и историческа столица на България, мислите и делата й бяха свързани с тази цел", каза Манев. Той припомни за всички писатели, художници, учители, културни дейци, който са работили за Велико Търново и спомена най-близките съратници на своята майка - Емилиян Станев акад. Пламен Карталов, поетът Радко Радков и художниците Иваничка и Христо Паневи, съпругът й Илия Манев.

В тържествената вечер бе връчена и награда Велико Търново на журналиста от Нова тв Мартин Георгиев, председател на СБЖ във Велико Търново, по чиято идея старата столица ще има площад "Журналист" пред Хуманитарна гимназия - единственото училище у нас, в което се обучават млади журналисти.

Преди концертът на Михаела Филева кметът Даниел Панов покани всички на многобройните събития в празничния ден.

Ето цялата програма по локации и часове:

22 март 2026 г. (неделя)

ПРАЗНИК НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

7:30 ч., Църква-музей "Св. 40 мъченици"

Празнична Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий с участието на квартет "Ангелски гласове".

9:00 ч., двор на църква-музей "Св. 40 мъченици"

Поднасяне на цветя на саркофага на цар Калоян

9:10 ч., двор на църква-музей "Св. 40 мъченици"

Декламиране на текст от Асеневата колона. Водосвет и благослов за здраве.

Поръсване на представителната част на НВУ "Васил Левски" и на знамената на училищата.

9:45 ч., от църква-музей "Св. 40 мъченици" до Общината

Празнично шествие с портретите на благодетелите на града.

10:00 ч. и 12:30 ч., от църква-музей "Св. Димитър Солунски"

Пешеходен тур "Духовни светини на столичния Търновград".

Вход свободен с безплатна екскурзоводска беседа.

10:30 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен ритуал за издигане на знамената.

Празнично слово от д-р инж. Даниел Панов и благослов.

11:00 ч., парк "Марно поле"

"Децата на Велико Търново празнуват": анимация и игри за най-малките.

11:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Дефиле и концертна програма на участниците в

Международен фолклорен фестивал на побратимените градове.

12:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

Празничен концерт на Тони Димитрова.

13:00 ч., пред сградата на Община Велико Търново

"Пъстър калейдоскоп": концерт на любителски формации от града.

13:00 – 18:00 ч., Самоводска чаршия

Ансамбъл "Българе" представя: "Великите търновци оживяват

на Самоводската чаршия" (интерактивен спектакъл).

19:45 ч., площад "Цар Асен I"

Аудио-визуален спектакъл "Царевград Търнов – звук и светлина".

Празнични фойерверки.