Шпионски софтуер атакува iPhone

Киберпрестъпните групи вече използват шпионски инструменти, които някога са били в арсенала главно на разузнавателни и правоохранителни органи, за да хакват iPhone, съобщи сайтът Axios. Според информацията всеки, който има подобен смартфон вече може да стане мишена за зловреден софтуер, който краде лични текстови съобщения, снимки, бележки и данни от календара.

През последния месец изследователи от Google, iVerify и Lookout са разкрили редица пробойни.

Експертите на Google са засекли сложен набор от инструменти за хакерство на iPhone, наречен Coruna, създаден за правителствен клиент, но впоследствие попаднал в ръцете на китайска киберпрестъпна група. По-късно TechCrunch уточни, че софтуерът е бил създаден за Белия дом.

За съжаление, хакерите инсталирали Coruna на фалшиви китайски крипто- и финансови платформи, заразявайки уязвими iPhone-и.

Именно на този сървър експертите алармираха, че са открили и друг инструмент за хакерство DarkSword, който мигновено заразява iPhone устройства, посещаващи специфичен набор от уебсайтове, най-вече украински новинарски и правителствени сайтове. Затова мнозина го свързват с руска хакерска група, която може да работи и за Кремъл. За DarkSword е известно, че може да извлече почти всичко от телефона - съобщения, чатове, контакти, история на обажданията, на браузъра и др., посочва iVerify.

В отговор на информацията говорителката на Apple Сара О'Рурк заяви, че компанията вече е отстранила основните уязвимости на iOS.