Шофьор на линейка загина след тежка катастрофа с автобус на пътя София - Велико Търново

Линейка и автобус на "Пътнически превози" Велико Търново са катастрофирали тази вечер в района на бензиностанция "Лукойл" край великотърновското село Момин сбор. Шофьорът на спешния автомобил е загинал, съобщиха от ОДМВР.

По първоначална информация две линейки с раждаща жена и болно дете са пътували от Павликени към областната болница в Търново. Втората линейка се е ударила челно в автобуса, пътуващ към Севлиево. Детето, пътувало в катастрофиралата линейка, не е пострадало. Веднага е претоварено в другата и всички са откарани за преглед и уточняване на състоянието им в областната болница. На място има полиция, пожарни и още линейки. Няма информация за пострадали от пътниците в автобуса.

Движението се осъществява по обходни маршрути.