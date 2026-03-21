ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Най-важното е да разберем до каква степе...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22517590 www.24chasa.bg

Шофьор на линейка загина след тежка катастрофа с автобус на пътя София - Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

8268
Снимка: I see you КАТ Велико Търново/Тинка Цонева

Линейка и автобус на "Пътнически превози" Велико Търново са катастрофирали  тази вечер в района на бензиностанция "Лукойл" край великотърновското село Момин сбор. Шофьорът на спешния автомобил е загинал, съобщиха от ОДМВР. 

По първоначална информация две линейки с раждаща жена и болно дете са пътували от Павликени към областната болница в Търново. Втората линейка се е ударила челно в автобуса, пътуващ към Севлиево. Детето, пътувало в катастрофиралата линейка, не е пострадало. Веднага е претоварено в другата и всички са откарани за преглед и уточняване на състоянието им в областната болница. На място има полиция, пожарни и още линейки. Няма информация за пострадали  от пътниците в автобуса.  

Движението се осъществява по обходни маршрути. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

