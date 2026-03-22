Над 30 са ранени при иранския ракетен удар срещу Димона

Повече от 30 души са ранени при иранския ракетен удар срещу израелския град Димона в събота вечерта, където се намира обект за ядрени изследвания, съобщиха израелските спасителни служби, цитирани от Франс прес.

На кадри, заснети от агенцията на мястото на удара, се виждат разрушения в квартал на града, голям кратер и две срутени сгради. На мястото, което наподобява бойно поле, има спасители, сапьори и военни инженери, посочва АФП, цитирана от БТА.

След като в социалните мрежи бяха разпространени кадри, показващи как огнено кълбо се разбива в земята, израелската армия посочи, че става дума за "пряко попадение на ракета върху сграда".

Екипите на израелската службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", съобщиха, че са оказали помощ на "момче на около десет години в тежко състояние (...) с рани от шрапнели", както и на "жена на около 30 години (...) с рани от стъклени отломки".

Хоспитализирани са 31 души с леки наранявания от шрапнели и при придвижване към убежище, както и 14 души със симптоми на тревожност.

Мястото на удара се намира в жилищен квартал на Димона на около пет километра от центъра за ядрени изследвания в югоизточната част на града, уточнява АФП.

Израелските въоръжени сили обявиха, че "са били предприети опити за прехващане на ракетите" без успех и че причините за попадението "ще бъдат разследвани".

Иран пое отговорност за ракетата, като заяви, че това е "отговор" на "вражеската" атака срещу иранския ядрен обект в Натанз, за която Техеран съобщи по-рано.

Малко след удара Израел съобщи и за изстрелване на ракета в посока Ейлат, разположен на около 200 километра южно от Димона.