Кризисни мерки за спасяване на транспорта до 44 ямболски села. Заради малкото пътници и високите цени на горивата превозвачите се оттеглят, и има риск населените места да останат без автобуси до града. От общината призовават държавата да се намеси, за да запазят губещите линии, съобщава Би Ти Ви.

Всяка сутрин в 8:30 ч. Тина пътува с автобус от Ямбол до село Кабиле, където работи като детегледачка. Билетът е 80 евроцента. Сама плаща разходите за транспорт и се надява цената да не се вдигне.

С осем пътници от 56 места автобусът тръгва по маршрут си, минава през три села.

„Кабиле, Дражево, Хаджидимитрово, и на връщане пак обратно. Два дни биваше, но ден за ден не си прилича. Всеки ден е различно, но има движение, като се стопли времето", казва шофьорът Георги Вълков.

„Ако трябва от нещо да се оплача е, че намалиха автобусите. Ако има възможност за още автобуси, би било по-добре, особено в събота и неделя",

Докато хората искат още автобуси по селата, от фирмата превозвач едва поддържат сегашните. Имат 60 курса на ден до всички 44 села, и все по-малко пътници. От две години не са вдигали билетите, но заради скока на горивата ще скочи и цената.

Мирослав Мирчев е единственият превозвач до селата, след като колегите му отказват да работят заради губещите линии.

В опит да запази транспорта до всички 44 села на община Тунджа, кметът Станчо Ставрев приема кризисна мярка – общината да финансира със собствени средства част от разходите на превозвача.

„И сега реално и община Тунджа, и държавата, сме поставени пред риск да оставим 44 населени места без достъп до междуселищен транспорт, защото ние трудно се справяме финансово със субсидиите, които така или иначе осигуряваме на превозвача , но това е изцяло за сметка на общината", казва кметът на Община Тунджа Станчо Ставрев.

От общината призовават държавата да помогне и да включи ямболските села в мярката, с която сега субсидира само планинските и полупланински райони.