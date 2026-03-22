Отбелязваме Световния ден на водата. Редица населени места у нас са на режим

Днес отбелязваме Световния ден на водата. Основната цел е да се привлече общественото внимание към значението на водата и проблемите с опазването й.

У нас през последните години все по-голям проблем, особено през лятото, е недостигът на питейна вода. С този проблем, особено от 2024 година насам, се сблъскват все по-големи градове, пише БНТ.

По време на публична дискусия стана ясно, че над половин милион души у нас имат затруднения с достъпа до вода. Въпреки че официално над 99% от населението е свързано към ВиК мрежа, редица населени места продължават да страдат от остаряла инфраструктура и недостатъчни инвестиции.