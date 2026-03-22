Велислава Делчева: Все още нямаме ясна представа защо има по-високи сметки за ток

"Все още нямаме ясна представа защо при някои потребители има толкова високи сметки. Едно от обясненията, които получихме е, че някои от потребителите са минали на отопление на ток, което неминуемо води да повишаване на сметките", каза в ефира на Би Ти Ви омбудсманът Велислава Делчева.

Тя добави, че до нея са подадени над 1000 жалби. И сред тях има дори примери за високи сметки в необитаеми жилища. Последният сигнал е за семейство, което 10 дни е било в чужбина, а сметката се оказала по-висока от предишния месец.

Все още текат проверки, така че не се коментира въпрос за компенсации, каза още Велислава Делчева. "Настояваме всяка една жалба да бъде проверена с необходимата точност. Нека се помисли и за разсрочено плащане", каза тя.

0,2 процента от всички потребители са обжалвали сметките, като до ЕРП-тата са подадени над 10 хиляди жалби. А до момента са установени 38 нарушения.