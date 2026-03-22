80-годишна е пострадала при пожар в село Студена

Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие в страната, съобщава на интернет страницата си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Вчера следобед в пожарната в Перник е получен сигнал за пожар в къща в с. Студена. При пожара е пострадала Ц. Й. Б. – жена на 80 г., с изгаряния по лицето, получени при опит да погаси пожара. Причината е небрежност при боравене с открит огън (пожарът е причинен от изхвърлена сгурия от печка на твърдо гориво в близост до барака с дърва), се посочва в информацията.

Още един човек е пострадал при пожар - 39-годишен шофьор на тир, който е с леки изгаряния на ръцете. Както БТА съобщи, камион с текстил изгоря на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, като пожарът засегна друг тир и сграда на митницата със скъпа апаратура. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 9:20 часа. По първоначални данни пожарът е възникнал в шофьорската кабина на турския камион, като се проверява версията за неправилно боравене с битов уред. Водачът на камиона, турски гражданин, е успял да излезе от кабината и е пострадал леко. Той е прегледан на място от медицински екип. Няма други пострадали

Общо вчера звената за Пожарната са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Загасени са общо 95 пожара. Преки материални щети има при 19 пожара, от които осем са били в жилищни сгради; четири в спомагателни, временни или паянтови постройки, три – в транспортни средства, и др.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства, 14 техническа помощ и др.

Получени са две лъжливи повиквания.