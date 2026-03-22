Бойко Борисов: Дрехите на Цветелина още стоят в гардероба в Банкя

С Цветелина имахме прекрасни отношения и си изстрадахме любовта, но в един момент трябваше да избирам. Или аз да правя кариера, или тя да прави бизнес. Двете не вървят заедно. И там се разделихме. Тя си е умна жена и каза: "Това си си го постигнал сам, да стигнеш от нулата до премиер на държавата и аз ще съм ти в тежест с бизнеса". Разрева се и много малко хора знаят, че като си тръгна от Банкя в гардероба дрехите ѝ стоят. Тя не дойде да си ги вземе и аз до ден днешен не съм ги махнал. Там си стоят.

Това разкри пред NOVA лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Близо 11 години - от 1988 до 2009 г., Бойко Борисов и бизнесдамата Цветелина Бориславова водят съвместно съжителство.

"Факт е, че аз оцених начина, по който тя си тръгна. И така не ми и стигна никога, но не ми пречат, защото няма друга, която да си сложи дрехите. Даже четка за зъби не давам някой да си донесе. Така, че не ми и пречат и там си стоят, ако иска да дойде, ще си ги вземе, разбира се, но и тя не дойде вече 10-12 години ли колко са", разказа още той.

"Цената на властта е много голяма, но аз съм се чудил на себе си. Мога да кажа, че Христо Стоичков ми е приятел. Но аз нямаше човек, като левскар, повече да мразя от Стоичков. И колкото по-добре играе, толкова по-добре го мразя. Това е обяснение защо е спорно. Защото, когато някой те побеждава, когато някой играе по-добре, просто го мразиш. В момента политиката е игра на политически агитки - огромни, по няколкостотин хиляди души си ги представете. И те мразят и ненавиждат противника. С изключение на ГЕРБ другите работят само с етикети. И то най-омразни, най-обидни", посочи той.

На въпрос кой е най-големият мит за него, Борисов отговори така:

"С една позната, с която бяхме много добри приятели и си говорим ѝ казвам: "Как може тези хора да говорят за милиарди, за милиони. Те представят ли си ги физически? Как, къде? Тогава се говореше със самолети изнасяни пари, безумици". И тя ме погледна и ми каза: "Гледай, ти си интересен човек. Ако ти нямаш милиарди, такива хора с по стотици милиони, а ти си на върха". Така се натъжих, че ѝ казах: "Виж какво, това ни е последната среща. Щом ти така мислиш". Като нямаш какво да кажеш, почваш да говориш корупция, измишльотини."

"Когато се погледна в огледалото виждам, че остарявам. Защото преди 20 години, за да изляза на игрището, се събличах, вашите колеги, които ме снимаха по списанията, мислеха, че има фотошоп. Малко хора знаят, че и сега, ако сложиш една щанга, лягам до 150. От лежанка със сто ще направя 50-ица. С 80 правя всеки ден по 50. Влизам, без загрявка, правя 50 и излизам и печеля басове", каза лидерът на ГЕРБ.

Според него хубавото в политиката е, че мъдростта и опитът са предимство.

Наскоро се навършиха 4 години от ареста му. На питане "простил ли им е?", той отговори така:

"Има теми, по които просто все едно си изнасилен и се чувстваш все едно те питат как си. Подобно е и усещането от такъв въпрос. Една от слабостите ми, е, че много прощавам. Една от слабостите ми е, че не съм реваншист, а всички други го прилагат към партията ми и към мен в пълен обем.

Ако на Кирил Петков, му трябва някой да помоли съдията като свидетел или потърпевш, аз ще отида и ще кажа: "Не го наказвайте строго. Скарайте му се, не е хубаво това, което е направил", но не бих се почувствал удовлетворен, даже би ми било неприятно баща на 3 деца да го съсипят така. Защото той не е лош човек. Подведоха го и според мен заради неразбиране и непознаване на закона".

"Аз съм дете на учителка и пожарникар. Израснал съм в Банкя. Там живея и там си умирам. Нито къщи, нито замъци, нито каквото и да било. Там. В същия двор, където съм бил, когато съм бил малък. Ние сме се населили в Банкя, като е било гола поляна. И тая къщичка седи, която Вежди Рашидов се шегува, че съм я оставил за музей някой ден. Две стаи. По принцип баща ми, Бог да го прости, имаше и слабости, имаше и много... чувствах, че имам баща. Това е най-важното, но много обичах майка. Аз към майка имам голямата привързаност, защото тя ме и шамареше, като детска учителка, но и много ме обичаше. Даже и до ден днешен като направя нещо и се сетя, че майка ми е казала да не правя такива работи, веднага се поправям. Беше много добра жена, душа. Тя казваше: "Бобе, човечай, майка". Означава да си човек, човечен. Тя и баща ми години наред не знаеха, че тренирам карате. Тя беше много набожна и хрисима", сподели Борисов.

"Че си я обичам. Няма по-да съм обичал някого от нея", така той отговори на въпрос какво би ѝ казал днес.

"Тя имаше едно правило и казваше: "Която си избереш, по сърце ще си я избереш и ще си я влачиш докрай", допълни той.

"Много пъти правя забележки да не казват "властта" - не ми харесва като дума. Управление. Хората ти дават не власт, дават ти за определен период управление. Ако не са доволни от управлението - даваш оставка, отиваш на нови избори. Това съм го правил 4-5, колко пъти. Защото явно моделът, сглобката или коалицията, или малцинството не работи така, както очаква обществото, сега имаме 100% правителство на ПП и ДБ.

Управляват ли добре? Не. Хората виждат ли го? Да. Е, да избират следващото. Хората излязоха на протести, защото имаше неща, с които се прекали", категоричен бе Борисов.

"През 2020 г. се прекали с компроматите. Много майсторски тогава го сглобиха. Защото тези хора от Държавна сигурност не са изчезнали. Те са тук и точно те работят много го разбират този занаят, много са добри. И това, че вкарахме държавата в Европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната. Никой не искаше България да върви по този път. Нито отвън, нито отвътре.

През 2025 г. - аз не искам да хвърлям вината на отделни субекти, но когато правителството на малцинството с подкрепящата ни партия, започна да се държи арогантно, стана същата като ПП и ДБ, защото едните викаха "мръшляци", другите викаха "боклуци". Едните викаха "прасета", другите викаха "халати" и всички останали глупости, които се наговориха и това нажежи обстановката и хората излязоха.

Нищо сложно. Първоначално беше за бюджета. Сега няма бюджет. Защо се молят да им подкрепим удължителния бюджет. Аз тогава най-държавнически им казах: "Дайте ни 20 дни да урегулираме бюджета и от 1 януари излизаме в оставка". Те: "Не, незабавно".

И незабавното стана април месец края избори. Това ли беше незабавното? Това ли беше бързото? Аз изпълних тяхното искане. Незабавно. Е? И сега дойдоха - те са длъжни да ни подкрепят. Не, не сме длъжни. По-скоро длъжен съм към българите да го направя и ще го направя. Не към тях", каза той.

"Моята грешка е, че много време търпях и след Пазарджик аз ги предупредих всички, те си мислеха, че се шегувам. И затова го направих - отидохме на избори. Защото се прекаляваше. Когато започнеш да говориш: "Ще правя държава с главно "Д". Аз не съм си го позволил никога през тези 20 години. Или: "Аз, каквото кажа, това ще става". Почна да се говори едва ли не ГЕРБ е в подчинение. А ГЕРБ си е ГЕРБ. Ние не сме били подчинени никога и никога няма да се подчиним на никого", посочи Борисов.

На въпрос как би описал ролята на Делян Пеевски в българската политика, той отговори така:

"Оставям на неговите избиратели да си описват. Аз мога да кажа само, че за тези важни неща, които ми бяха - еврозона, Шенген, ПВУ, той ме подкрепи, за което му казах "благодаря". Бяхме партньори 1 година, както бях партньор със Слави Трифонов и със Зафиров. Партньор ми беше и Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов. Партньор ми беше, както Каракачанов, Валери Симеонов, Волен Сидеров. Партньор ми беше, както Трайчо Трайков, Нено Димов, Москов, Христо Иванов. Във всяко управление това са твоите партньори. Свършваш работа - всяка коза си е на свой крак, казва народът".

"Кои критици казват "Моделът Борисов - Пеевски"? Хайде да започнем с имена. Защо не казват "Моделът Борисов - Асен Василев", защо не казват "Моделът Пеевски - Христо Иванов"? Защото не им е изгодно. Кое е моделът.

"Моделът Борисов - Пеевски", който ги вкара в еврозоната и Шенген за една година. А "моделът" в сглобката "Борисов и Асен Василев" промениха конституцията в най-гадния ѝ вид, който можеше да направим. И сега всичките проблеми идват от това, че променихме и тази домова книга, която договориха. Защото Пеевски с Христо Иванов договориха тази домова книга с Асен Василев, Кирил Петков. Аз не участвах. Аз само подкрепях. Тази домова книга трябваше да служи на тази сглобка ГЕРБ - ПП-ДБ и ДПС за поне 20 години. Поне 10. Въобще нямаше мисъл да отиваме на избори със служебно правителство. Затова сега е тази какофония. Защото я разбъркахме ние. И аз не казвам, че не съм виновен. Казвам, че не съм участвал с потенциала си, който има партията. Не си слушах партията.

И аз съм направил много грешки. Радо Чолаков идваше и ми казваше: "Правиш глупост." Направих грешка, затова му се извиних и публично", посочи той.

"Което ме притеснява най-много, е че този път съм спокоен за тези избори. Защото знам, че балонът се надува. Вие как си представяте вътрешен министър участва в предаване за нещо толкова нашумяло като "Петрохан" и не знае, че е имало пожар там. И то преди 5 дни. Новият главен секретар, който уж е супер професионалист според тях не му бил докладвал или той не знае? Значи тук има два отговора. Или министърът се прави на луд, което предполагам, че не е вярно. Или секретарят и висшето професионално ново ръководство крие от министъра", заяви Борисов.

"Ако беше Дани Митов министър и 5 дни да не знае, че се е запалил "Петрохан", представете си - експлозия, протести, чудо. А човекът вика - аз не знам, не ми е докладвано. Дани Митов министър, ако излезе да говори за Терзиев и Петрохан, всички ще кажат - това е политическа атака. А той седи настрани, остави експертите да работят. Митов да каже, Митов. Сега имат вече 1 месец министър, но не съм чул да каже нещо по-различно, защото той няма. Нали така. Или сте чули, има ли нещо различно чуто?", попита той.

Стана ясно, че Борисов е казал на Даниел Митов да не дава интервюта по темата, защото политизира.

"Неговото изказване ще политизира. Аз не искам да се политизира "Петрохан". Има 6 трупа, деца, Бог да ги прости. Не искам изобщо. Просто ако не е толкова парадоксална разликата, че министъра гостува при Цветанка Ризова и казва: "ми аз не знам за пожар". А той е преди 5 дена. Възможно ли е? Аз сравнявам, когато бият по моя министър Дани Митов и сега в другата ситуация, в която са те и какво мълчание на агнетата. Агнетата мълчат, няма допълнителен въпрос", коментира той.

Относно снимките от спалнята му Борисов каза: "Една гнусна манипулация. Много добре я сглобиха. Когато ме няма, тогава се прави. И те записите го доказаха после, но това е нещо, което ми причиниха и ей за такова нещо трудно бих им простил. И те много майсторски наслагваха снимките. Все едно едната снимка, където ме е снимала, а на другата вече ме няма, но те като ги сложат във фейсбук една до друга, е все едно е една снимка. Но по тази гадост не ми се говори. Животът доказа, че не е вярно и е един гаден, неприятен спомен. Винаги истината излиза наяве и то после излиза и фалшива банкнота".

Очаквайте подробности.