Благоевградчанин влезе с взлом в приют, за да открадне кучето си

Мъж влезе с взлом в приюта за животни в Благоевград, за да открадне собственото си куче. Той разпознал кучето си в обява за осиновяване в социалните мрежи. Предупреден бил, че в неделя приютът е затворен, но въпреки това отишъл да си го вземе.

"Видях на камерите как откача пантите, защото кучето не беше в една от клетките, а беше пуснато на двора. Той просто си го открадна. В смисъл, той не краде неговото куче, той краде общинска движима собственост", разказва пред БНТ Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград.

Немската овчарка и преди е бягала от дома си. Въпреки че е предупреден да я чипира и регистрира, собственикът не го прави. Една седмица кучето живее в приемен дом, след което отива в приюта.

"Кастрирахме, чипирахме, издадохме паспорт, както практикуваме с всяко едно куче, което не е идентифицирано и е намерено на улицата. И я пуснахме за осиновяване. И впоследствие вече собственикът разбира, че сме прибрали неговото куче, и едва ли не беше на скандал защо сме му я кастрирали", посочва Везенкова.

Това не е единичен случай, разказват от приюта. При тях попада и 50-килограмов кавказки вълкодав, който стои вързан с часове за пътен знак в Благоевград. Местна глутница кучета е била готова да го нападне, когато служители от приюта се намесват и предотвратяват инцидент.

"Поредното куче е, за което не е подходено отговорно от собствениците. Ние и него кастрирахме – ама той е породист, бащата е еди кой си, майката – еди коя си. Е, да де, като държиш толкова на животното, докажи, че е твое, чипирай го", призовава управителката на приюта за кучета в Благоевград.