Започнаха кандидатстудентските изпити в Тракийския университет

При висок интерес и активност в Тракийския университет в Стара Загора започнаха предварителните кандидатстудентски изпити за предстоящата учебна година, още в първия изпитен ден се явиха над 140 кандидати, съобщават от ВУЗ-а.

Началото беше поставено с изпита по Обща езикова култура, проведен присъствено в Стара Загора (Ректорат) и във Факултета на университета в Ямбол. Изпитът е валиден за кандидатстване в педагогически, икономически, аграрни и инженерни специалности.

Кандидат-студент от Варна изтегли вариант 5, а темата за разработване беше: „За ръката, която сме поели, и ръката, която сме подали в своя живот".

В рамките на изпитния ден се проведе и тестът по Биология – вход за аграрни и здравни направления, сред които зооинженерство, агрономство (вкл. етеричномаслени култури), екология и опазване на околната среда, рибовъдство и аквакултура, аграрно инженерство, както и медицинските специалности: лекарски асистент, кинезитерапия, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, медицински лаборант, помощник-фармацевт, медицински козметик и медицински оптик. Кандидатите работиха по вариант 7, изтеглен от кандидат-студент от Казанлък.

Състоя се и тестът по География, като кандидатите работиха по вариант 10. Резултатите от него са вход за икономическите специалности – аграрна икономика и търговия, регионална икономика и управление, бизнес икономика, местни финанси и информационни технологии в икономиката и управлението.

Паралелно бяха организирани тестът по Математика и тестът по Общотехническа подготовка, проведени присъствено в Стара Загора и Ямбол. Те осигуряват достъп до инженерни, икономически и ИТ направления, включително софтуерно инженерство, киберсигурност и електронно управление, автоматика и компютърни системи, компютърни системи и комуникации, електротехника, индустриално инженерство и технология на храните.

Следващата дата от графика на предварителните кандидатстудентски изпити е 4 април, като кандидатите могат да избират място за явяване съгласно обявените дати.