Новаков: Директорите на почти всички авиокомпании в Европа поискаха среща с мен

Директорите на почти всички авиокомпании в Европа поискаха среща с мен, която вчера приех. Това заявява в своя фейсбук публикация евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков.
"Хем си дадох сметка, че в залата има бизнес за над €50 милиарда, хем са нищо без онези 2.5 милиарда пътници за 2026.
На срещата заявих две неща - задна няма да дам от правата на пътуващите и второ - не искам това да е за сметка на печалбата на компаниите.
До 30 юни трябва да е ясно дали и за какво ще успея да се преборя", посочи още той.
