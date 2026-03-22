Новаков: Директорите на почти всички авиокомпании в Европа поискаха среща с мен

6432
Андрей Новаков КАДЪР: Фейсбук/Andrey Novakov﻿

Директорите на почти всички авиокомпании в Европа поискаха среща с мен, която вчера приех. Това заявява в своя фейсбук публикация евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков.

"Хем си дадох сметка, че в залата има бизнес за над €50 милиарда, хем са нищо без онези 2.5 милиарда пътници за 2026.

На срещата заявих две неща - задна няма да дам от правата на пътуващите и второ - не искам това да е за сметка на печалбата на компаниите.

До 30 юни трябва да е ясно дали и за какво ще успея да се преборя", посочи още той. 

Публикувахте от Andrey Novakov в Събота, 21 март 2026 г.

Въздушните линейки вече с 200 мисии (Видео)