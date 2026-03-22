Жена и мъж пострадаха след катастрофа в Стара Загора

Катастрофата днес в Стара Загора. Снимка: Фейсбук

Жена на 22 години и мъж на 54 години са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора, предава БТА.

Пътнотранспортното произшествие е станало в 08:43 часа днес на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна" в Стара Загора. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. По първоначални данни 22-годишната жена е шофирала лек автомобил, а 54-годишният мъже бил пешеходец и се е намирал на тротоара. Жената е изгубила контрол над колата си, тя се е качила на тротоара, където се блъснала в дърво и сграда, като е ударила и пешеходеца. Той и шофьорката са транспортирани до спешната помощ. Не са тествани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. От удара са нанесени и материални щети. Временно движението в района на местопроизшествието е спряно.

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Преди дни жена на 22 години и дете на две години пострадаха при пътен инцидент край Стара Загора.

Катастрофата днес в Стара Загора. Снимка: Фейсбук

